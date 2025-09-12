zdroj: Nintendo

Wii

Známe název pokračování Super Mario Bros. ve filmu. Do kin zamíří příští rok

12. 9. 2025 15:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Nintendo během svého nejnovějšího Directu odhalilo první ukázku z připravovaného animovaného filmu The Super Mario Galaxy Movie, který naváže na ohromně úspěšnou předchozí adaptaci o legendárním instalatérovi. Pokračování dorazí do amerických kin 3. dubna 2026, v Japonsku pak o tři týdny později 24. dubna. Zbytek světa by se měl dočkat někdy mezi těmito daty.

První film Super Mario Bros. ve filmu z roku 2023 se stal naprostým fenoménem, kdy vydělal přes 1,36 miliardy dolarů a zařadil se mezi nejvýdělečnější animované snímky vůbec. Není tedy překvapením, že Illumination a Universal připravují pokračování, tentokrát inspirovaný populární hrou Super Mario Galaxy z éry konzole Wii.

Krátký teaser promítnutý během Directu ukázal Maria odpočívajícího pod stromem s hradem princezny Peach v pozadí, načež kamera zamířila k hvězdám. Povšimnout si můžete nejrůznějších známých tváří, krtek Monty se zavrtává pod zem, v potoce plavou povědomé rybky a Toadové pobíhají kolem hradu. Atmosféra napovídá, že tentokrát Mario a jeho přátelé vyrazí na dobrodružství mimo hranice Houbičkového království.

Hlasové obsazení zůstává stejné jako v prvním filmu. Chris Pratt se vrátí jako Mario, Anya Taylor-Joy jako princezna Peach, Charlie Day propůjčí hlas Luigimu, Jack Black se znovu chopí role Bowsera a Keegan-Michael Key s Kevinem Michaelem Richardsonem doplní obsazení jako Toad a Kamek.

První snímek vyprávěl příběh dvou bratrů instalatérů z Brooklynu, kteří se ocitli v kouzelném světě a museli spojit síly s Donkey Kongem, Peach a Toadem, aby zachránili Luigiho ze spárů Bowsera. O čem přesně bude galaktické pokračování, zatím tvůrci neprozradili, ale název dává tušit, že bychom tentokrát mohli zamířit ke hvězdám.

Nintendo současně připomnělo, že chystá i další filmovou adaptaci, The Legend of Zelda, kterou uvede do kin Sony Pictures 26. března 2027 pod režijní taktovkou Wese Balla.

