Nintendo odtajnilo obsazení filmu The Legend of Zelda: Link a Zelda našli své tváře

Nintendo oficiálně oznámilo hlavní herecké obsazení pro očekávaný hraný film na motivy The Legend of Zelda, jehož premiéra v českých kinech je naplánována na 6. května 2027. Role ikonické princezny Zeldy se ujme britská herečka Bo Bragason, zatímco hlavního hrdinu Linka ztvární Benjamin Evan Ainsworth. Zprávu potvrdil sám Šigeru Mijamoto, duchovní otec značky a zároveň producent chystaného filmu.

„Tady Mijamoto,“ napsal v oficiálním prohlášení na sociální síti X. „S potěšením oznamuji, že ve hraném filmu The Legend of Zelda bude roli Zeldy hrát Bo Bragason a roli Linka Benjamin Evan Ainsworth. Velmi se těším, až je oba uvidím na velkém plátně.“

