Chystá se hraný film The Legend of Zelda

„Myslím, že lidé vnímají Nintendo jako herní společnost. Ale my jsme o sobě vždycky přemýšleli spíš jako o zábavní firmě,“ řekl letos v únoru jeden z manažerů Nintenda Šinja Takahaši a naznačil tím, že se japonský gigant bude snažit rozšiřovat svůj záběr i mimo videohry.

Firma má k dispozici několik mimořádně silných značek, o které se může opřít, a svůj plán odstartovala vcelku pochopitelně pomocí té nejproslulejší, když ve spolupráci se společností Universal zprovoznila tematické atrakce s Mariem v zábavních parcích v Ósace a Los Angeles, přičemž se chystá expandovat i na Floridu a do Singapuru. A zapomínat nesmíme ani na dubnovou premiéru Super Mario Bros. ve filmu.

U legendárního instalatéra ale Nintendo ani omylem nehodlá skončit – společnost právě oznámila, že pracuje i na hraném filmu The Legend of Zelda. Detaily ohledně zápletky či hereckého obsazení zatím nejsou známy, víme však, že se o produkci snímku postará sám otec značky Šigeru Mijamoto ve spolupráci s Avim Aradem a jeho firmou Arad Productions, která poslala do světa filmy jako Uncharted, Venom či stylový Spider-Man: Napříč paralelními světy.

O finanční stránku se nadpoloviční většinou peněz postará samo Nintendo, zbytek pak dodá Sony Pictures Entertainment – ta pak bude hotový snímek i distribuovat do kin. Do režisérského křesla usedne Wes Ball, který se podepsal hlavně pod trilogii Labyrint.

„Už roky dělám na hraném filmu se Zeldou ve spolupráci s Avim Aradem, člověkem, který produkoval celou řadu obrovských hitů. Ještě sice potrvá, než bude film hotový, ale doufám, že se už těšíte, až se na něj podíváte,“ napsal na sociální síti X (dříve Twitter) Šigeru Mijamoto.

„Tím, že si sami vyrábíme vizuální dílo podle naší vlastní značky, chceme vytvořit příležitost, aby lidé z celého světa mohli ochutnat svět zábavy, který jsme v Nintendu postavili, i jiným způsobem než jen prostřednictvím našich herních konzolí,“ říká firma v oficiálním komentáři k oznámení filmu.