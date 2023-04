Viděli jsme Super Mario Bros. ve filmu. Měli byste vyrazit do kina?

4. 4. 2023 20:07 | Popkult | autor: Redakce Games.cz

Již tento čtvrtek, tedy 6. dubna 2023 jde do kin nová filmová adaptace slavné videohry. V tomto případě je řeč o Mariovi a jeho animovaném snímku Super Mario Bros. ve filmu, který láká na známé postavičky a jejich dabéry jako Chrise Pratta, Jacka Blacka, Setha Rogena, Anyu Taylor-Joy a další.

Platí to tedy za předpokladu, že vyrazíte na originální znění s titulky. Nám se poštěstilo zhlédnout novinářskou projekci s českým dabingem, o jehož kvalitách, jakožto i dojmech z celého filmu se s vámi níže podělí Aleš, Patrik, Pavel a Šárka.

zdroj: Foto: Cinemart

Aleš Smutný – Solidní animák plný skvělých odkazů na hry

Jelikož s dětmi sjíždíme všechny animáky s dabingem, nebyl jsem jako moji kolegové překvapený českými hlasy a faktem, že zlaté časy české dabingové školy jsou ty tam. Pravda, sice slýchávám ty samé hlasy zas a znovu a Super Mario Bros ve filmu nejsou výjimkou, ale rodičovství vám dá odolnost. Stejně tak v oblasti kvality animovaných filmů a je potěšující, že Super Mario Bros vás nijak nepotrápí a užijete si ho s dětmi i sami.

Je bez diskuse, že film je úroveň nad takovým Sonicem. Zároveň ale v oblasti příběhu nedosahuje kvalit takového Detektiva Pikachu. Vážnější tóny tu nenajdete, Super Mario je přímočará, často (většinou) mile absurdní jízda, která na vás pálí jednu scénu za druhou, jednu citaci her po druhé, třetí, padesáté.

A funguje to. Od hrátek s perspektivou, kde vidíte klasické plošinovky, přes výlety k Donkey Kongovi, do Luigi’s Mansion až po skvělé scény z Mario Kart. Nebudu tu nic prozrazovat, protože každý scénka je radostným pousmáním („tohle znám“) nad dalšími a dalšími prvky a motivy z her, které tvůrci do filmu zakomponovali.

zdroj: Foto: Cinemart

Příběh… je střelený. Mario a Luigi jsou instalatéři, zelenou trubkou se dostanou do různých světů, Bowser získal Superhvězdu, chce Peach za ženu, ta shání armádu u Kongů, do toho spadne Mario… Už to chápete? O návaznost děje tu nejde, de facto je to hodinu a půl dlouhý sled skvěle animovaných scén a fanservisu. Což je věc, kterou si Mario po těch letech utrpení s hranou verzí, zcela zaslouží.

Pokud hry s Mariem znáte, určitě na film zajdete a budete mít radost ať je vám pět (a pak tleskám vašemu čtení) nebo pětadevadesát. Pokud k Mariovi vztah nemáte, tenhle film vám jej asi nevybuduje, ale stejně doceníte jeho „gamifikaci“. A depresivní hvězdička Lumalee je skvělá. A počkejte do konce titulků! A jděte na anglický dabing! Já si dám s dětmi ještě jednou český a pak…uvidím.

Patrik Hajda – Lépe zvládnutou adaptaci Maria bych si jen těžko představil

Za svou dlouhou historii se Mario dočkal až překvapivě malého počtu filmových zpracování a na rovinu se přiznám, že jsem žádné z nich neviděl. Celé Nintendo jsem začal objevovat až v roce 2017 díky vydání Switche a od té doby jsem nejslavnějšímu instalatérovi na světě raketovým tempem propadal.

zdroj: Foto: Cinemart

Je tedy pravda, že jsem si z jeho univerza nejvíc oblíbil Yoshiho, ale hry s Mariem v hlavní roli jsou v těsném závěsu (a jistě, kvalitativně jsou na tom obecně líp, ale Yoshík je prostě nejvíc). Na nový animovaný film jsem tak šel s jistou znalostí tohoto univerza bez větší přípravy, co se trailerů a informací o snímku týče. A z kina odcházím tedy velice spokojený.

Super Mario Bros. ve filmu je akční jízda, která diváka na rozdíl od spousty filmů dnešní produkce ničím nezdržuje. 92minutová stopáž je vyloženě tak akorát, stejně jako vyvážený poměr akčních scén a scén, kdy se jen povídá a nešetří humory.

Obecně je zde velká spousta momentů, kdy se snadno dáte do smíchu. Možná paradoxně nejčastěji v těch situacích, kdy na sebe veškerou pozornost strhává roztomilá Lumalee, která už se rozloučila se životem a podle toho přistupuje k… životu. Zrovna tuhle „hvězdu“ musíte zažít, abyste jí skutečně docenili.

Další prostor Mariovi krade svérázný Toad, vždy připravený na dobrodružství a odhodlaný bojovat za správnou věc. Ale nebojte, Mario, Luigi, Peach a Bowser tu hrají prim a všichni mají dostatek prostoru se projevit. Ano, postav z univerza je tu spousta, je radost vidět je na plátně a slyšet je mluvit, což u her rozhodně není samozřejmostí, právě naopak.

Slyšet je můžete v angličtině nebo češtině. My máme za sebou český dabing a zatímco moji kolegové na něj remcají, já jsem spokojený. Ano, taky dávám přednost originálu, ale zrovna v případě animáků jsem uvyklejší na češtinu a zdejší dabing nijak nevybočuje z kvality současné produkce. Myslím si, že se s tím dabéři v rámci možností popasovali skvěle.

Pokud vám tedy dabing obecně vadí, bude vám vadit i tady, ale myslím si, že svůj účel splní, protože Super Mario Bros. ve filmu jsou primárně filmem pro děti a jejich rodiče odrostlé na zdrojovém materiálu.

zdroj: Foto: Cinemart

Děti nemám, takže nemohu posoudit, v jakém věku by to měly vidět (je tam pár opravdu děsivých scén…), ale pokud jste hráči, což v případě našeho webu snad není mylné předpokládat, a konkrétně fanoušci Nintenda, pak budete spokojení. Pokud Maria neznáte, pořád je to skvělá akční komedie, ale spousta věcí vám pravděpodobně projede pod radarem a budete se divit, čemu se ostatní smějí.

Film se povedl, nezklamal, nedělá nic vyloženě špatně. Některé motivace hrdinů jsou sice takové odfláknuté a celkový příběh je za mě očekávatelně slabší, ale animace je luxusní, hraje vám tu do toho skvělá hudba, kde se mísí slavné pecky s ikonickým soundtrackem, který tu a tam krásně probublává na povrch, humoru je tu na rozdávání a pomrknutí na nejrůznější hry série je tu habaděj v rámci skvělého servisu pro fanoušky.

Za mě jsou Super Mario Bros. ve filmu výborně zvládnutá adaptace, kterou jsem určitě neviděl naposled a budu doufat v její pokračování.

zdroj: Illumination Entertainment

Šárka Tmějová – Skvělá zábava pro celou rodinu

Od Super Mario Bros. ve filmu jsem vzhledem k předchozím zkušenostem s animovanými herními adaptacemi nic moc nečekala, a tak jsem z kina vlastně odcházela příjemně překvapená. Animák 40leté značce skládá vskutku povedený hold, který si užijí jak fanoušci, co mají něco nahráno, ale třeba i jejich potomci. Každý možná z trochu jiných důvodů, ale osobně jsem se rozhodně během hodinu a půl dlouhé našlapané jízdy plné narážek méně i více očividných výborně bavila.

V druhé polovině si pro sebe show trochu ukradla modrá nihilistická Lumalee, ale zapůsobily na mě i ostatní vedlejší postavy – namachrovaný Donkey Kong, schopná princezna Peach i Toad, příliš milý, aby umřel. Je možná trochu škoda, že Mario a Luigi stráví většině stopáže odděleně, protože v úvodní scénce v koupelně spolu fungují výborně a zelený bráška pak výrazně ustupuje do pozadí.

Trochu mě mrzelo, že novinářská projekce uvedla Mariovic bratry s českým dabingem, ačkoliv samozřejmě chápu, že míří na dětské publikum a uslyší je tak nejspíš valná většina návštěvníků. Ale pro svůj vnitřní klid hodlám kino navštívit ještě jednou v originálním znění, protože prostě chci slyšet Jacka Blacka jako Bowsera (hlavně při serenádě pro Peach!) i přehrávaný italský přízvuk bratrů a zbytku jejich famiglie. It’s a meee, Mário!

zdroj: Foto: Cinemart

Pavel Makal – Nádhera ve skvělém tempu

Stejně jako Nintendo nakonec drtivě porazilo Segu v konzolových válkách, překonal (alespoň dle mého názoru filmový Mario filmového Sonica. Zatímco oba filmy s modrým ježkem pro mě byly až bolestně nesnesitelné, hodinka a půl v Houbovém království i mimo něj utekla jako voda a po většinu času jsem se dobře bavil. Mario a zbytek ansámblu jsou totiž na rozdíl od konkurence okouzlující.

Filmoví Super Mario Bros. se pyšní nádhernou animací, ze které musí každému fanouškovi poskočit srdce radostí, stejně jako z obrovské záplavy easter eggů a různých skrytých vtípků. Díky dobře nastavenému tempu snímek příjemně utíká a střídající se kulisy nestíhají nudit, navíc dobře balancuje na hranici roztomilosti a ztřeštěných gagů.

zdroj: Foto: Cinemart

Největší porci kritiky si ode mě tedy nakonec odnáší český dabing, který je jednak otřesný sám o sobě (zpívající Bowser působí záchvaty trapnosti, ovšem ne z toho správného důvodu), jednak se v něm bohužel obligátně ztrácí slovní humor, který si autoři připravili pro dospělého diváka. Moc rád si tenhle film někdy zopakuju, jen v něm chci slyšet Jacka Blacka, Annu Taylor-Joy a dokonce i toho zpropadeného Chrise Pratta místo českých hlasů, které mnohdy působí, že si tenhle džob střihly během pauzy na kafe.

Kromě téhle výtky ale žádnou jinou nemám, film navíc podle mě bude dobře fungovat i na diváky, kteří s herní předlohou nemají žádné zkušenosti (co si budeme namlouvat, Mario je taková ikona, že alespoň obecné povědomí o něm má každý). Kdyby takhle dopadaly všechny herní animace, bylo by na světě líp. Jděte do kina!