Zemřel kanadský herec Graham Greene. Proslavil se i v Red Dead Redemption 2
zdroj: Profimedia

PlayStation 4 PC Xbox One

3. 9. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Herecký svět i herní komunita přišla o výraznou osobnost. Ve věku 73 let zemřel kanadský herec Graham Greene, držitel oscarové nominace, zároveň ztvárnil i náčelníka kmene Wapiti v Red Dead Redemption 2. Podle informací serveru Deadline podlehl dlouhé nemoci. Patřil k domorodému kmeni Oneida z rezervace Šest národů v Ontariu.

Greene se začal prosazovat už v 70. letech nejprve na divadelních prknech a později i na filmovém plátně. Největší zlom v kariéře přišel v roce 1990, kdy za roli v Tanec s vlky získal nominaci na Oscara. V průběhu dekád se objevil v celé řadě televizních a filmových počinů, přičemž Red Dead 2 zůstalo jeho jedinou herní zkušeností.

Právě v roli náčelníka kmene Wapiti ale dokázal vtisknout hře nezapomenutelnou tvář. Rains Fall byl tragickou postavou – mužem, který vidí, jak jeho lid ztrácí půdu i práva. Zatímco jeho syn se rozhodl vzdorovat násilím, Rains Fall hledá cestu míru, i když tuší, že jeho hlas zůstane nevyslyšen. Greene mu propůjčil klidnou autoritu a lidskost, díky nimž se stal výrazným kontrastem k postupně se hroutícímu Dutchovi.

Za výkon v Red Dead Redemption 2 si vysloužil chválu nejen od fanoušků, ale i od samotného scenáristy a producenta Dana Housera, který ocenil, jak Greene dokázal postavě dodat hloubku a důstojnost. „Ztvárnil jej s velkou jemností i vážností, a to v prostředí, kde vládne násilí. Díky němu dostal příběh další rozměr,“ uvedl Houser pro server Vulture krátce po vydání hry.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
