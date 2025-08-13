Zaměstnanci Arkane vyzývají Microsoft k ukončení spolupráce s izraelskou armádou
13. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Členové odborové organizace STJV z francouzského studia Arkane Lyon, které momentálně vyvíjí Marvel’s Blade, zveřejnili otevřený dopis vedení Microsoftu a ZeniMaxu s jasným požadavkem: okamžitě ukončit všechny současné i budoucí kontrakty s izraelskou armádou. V dopise mimo jiného požadují také „transparentní, nezávislý a veřejný audit technologií, smluv, služeb a investic Microsoftu, aby bylo zajištěno, že nejsou využívány k porušování zásad OSN o podnikání a lidských právech, Ženevských úmluv a vlastního prohlášení Microsoftu o lidských právech“.

Microsoft se v posledních měsících dostává pod stále silnější kritiku za své vazby na izraelskou armádu během konfliktu v Gaze, který si k 12. srpnu 2025 podle odhadů vyžádal přes 61 tisíc obětí, z nichž velkou část tvoří děti. Odveta Izraele začala v říjnu 2023 po útoku Hamásu, při němž zahynulo téměř 1200 lidí a 251 osob bylo uneseno.

Otevřený dopis Arkane odkazuje na výzvu hnutí BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) k bojkotu Xboxu i na petici No Azure for Apartheid, kterou podepsalo více než 2 000 zaměstnanců Microsoftu. Autoři kritizují, že firma údajně přehlíží požadavky vlastních zaměstnanců, kdy mnozí, kteří upozorňovali na situaci v Gaze a zapojení Microsoftu, byli propuštěni. Podle dopisu nejde jen o morální postoj, ale i o praktické důsledky, od možného nižšího zájmu o hry na Xbox po ohrožení samotných pracovních míst.

„Myslíme si, že Microsoft nemá být spolupachatelem genocidy a jako zaměstnanci Microsoftu nechceme být součástí tohoto temného projektu,“ uvádí dopis. „Jako pracovníci v technologickém sektoru máme odpovědnost zajistit, aby naše technologie sloužily k tomu, aby byl slyšet hlas utlačovaných, a ne usnadňovat jejich zkázu.“

Požadavky zaměstnanců zahrnují ukončení všech smluv s izraelskou armádou, nezávislý audit technologií i závazek chránit svobodu projevu i bezpečí propalestinských zaměstnanců a spojenců.

Podle dostupných informací jde o první veřejný apel tohoto typu přímo ze strany herního studia pod Microsoftem. Francouzské pracovní právo navíc poskytuje odborům větší ochranu než v mnoha jiných zemích, což autorům dopisu umožňuje otevřeně vystoupit bez bezprostředního rizika ztráty pracovního místa.

Celá kauza se odehrává na pozadí nových poznatků o údajné roli Microsoftu v izraelských zpravodajských operacích. Podle vyšetřovací zprávy má firma poskytovat speciální verzi cloudové služby Azure pro ukládání dat z odposlechů v Gaze a na Západním břehu, včetně milionů textových zpráv a kompletních záznamů telefonických hovorů. Tyto informace měly být následně využity k vydírání, věznění Palestinců a dokonce k ospravedlňování likvidací izraelskou armádou. Microsoft v reakci na obvinění uvedl, že nemá přehled o tom, jak zákazníci používají jeho software na vlastních serverech nebo jiných zařízeních a do vládních cloudových operací izraelského ministerstva obrany provozovaných přes jiné poskytovatele tedy nevidí.

