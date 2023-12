Novou hrou od Arkane je… upíří lovec upírů Blade!

8. 12. 2023 4:06 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Věděli jsme, že se na letošních The Game Awards objeví nová hra od Arkane Studios, kteří si budou chtít vylepšit renomé po nepovedeném Redfallu. Šuškalo se o návratu k Dishonored, ale nakonec výsledek všem vyrazil dech. Novou hrou tohoto vizuálně velmi výrazného studia je Blade!

Nevíme toho o mnoho více, než ukázal teaser, kde se Blade nechává oholit v pařížském holičství. Hra by se měla hrát z pohledu třetí osoby a samozřejmě by prim měla hrát akce. Samozřejmě se skví v traileru logo Marvelu, který teď do Bladea šlape a i přes velké problémy asi do kin dostane film s Maharshalou Alim. Nicméně, my se můžeme těšit na další novinky o Bladeovi. Zatím nevíme kdy vyjde, ani na čem, byť se dá čekat, že jako studio náležející Microsoftu vydá Arkane hru jen na PC a Xboxu.