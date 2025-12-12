Warlock je nové akční RPG ze světa Dungeons & Dragons. Slibuje stylovou magii a otevřený svět
zdroj: Invoke Studios

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 12. 2025 5:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Pamatujete na strašlivou kooperační chybu Dungeons & Dragons: Dark Alliance? Nedivili bychom se, protože by ni zjevně rádo zapomnělo i tvůrčí studio, které se muselo přejmenovat a zaměřit se na jiný žánr, kterým jsou singleplayerové zážitky. Jestli jim to půjde lépe, to prozradí až jejich chystaná novinka Warlock.

zdroj: Invoke Studios

Znovu jde o fantasy zasazené do temného fantasy světa inspirovaného oblíbeným stolním RPG, kde se zhostíte role titulní herní třídy, konkrétně hrdinky Kaatri. Ta své mocné schopnosti získala díky paktu s pradávnou bytostí, s níž postupně buduje vztah, což se bude odrážet na světě i její budoucnosti.

Slibuje se pohled ze třetí osoby a rozlehlý otevřený svět pro vaše zkoumání. Jedním z hlavních aspektů bude magie, s níž budete řešit různé hádanky, dostávat se na jinak dostupná místa a ovlivňovat postavy. Máte dostat volnou ruku pro improvizaci a třeba v boji díky dodatečným chladným zbraním dokážete údajně dělat divy.

Příběhově nicméně Warlock pojede v trochu užších kolejích a nenabídne zase tolik možností. Znamená to, že si nebudete vybírat z různých archetypů a patron vám bude přidělený automaticky.

Akční RPG se plánuje na rok 2027 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. V létě 2026 pak máme dostat hlubší pohled, pravděpodobně už se střípky přímo z hraní.

fantasy akční RPG The Game Awards 2025
Zdroje:
Invoke Studios
Warlock
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
