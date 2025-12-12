Warlock je nové akční RPG ze světa Dungeons & Dragons. Slibuje stylovou magii a otevřený svět

Pamatujete na strašlivou kooperační chybu Dungeons & Dragons: Dark Alliance? Nedivili bychom se, protože by ni zjevně rádo zapomnělo i tvůrčí studio, které se muselo přejmenovat a zaměřit se na jiný žánr, kterým jsou singleplayerové zážitky. Jestli jim to půjde lépe, to prozradí až jejich chystaná novinka Warlock.
Znovu jde o fantasy zasazené do temného fantasy světa inspirovaného oblíbeným stolním RPG, kde se zhostíte role titulní herní třídy, konkrétně hrdinky Kaatri. Ta své mocné schopnosti získala díky paktu s pradávnou bytostí, s níž postupně buduje vztah, což se bude odrážet na světě i její budoucnosti.
Slibuje se pohled ze třetí osoby a rozlehlý otevřený svět pro vaše zkoumání. Jedním z hlavních aspektů bude magie, s níž budete řešit různé hádanky, dostávat se na jinak dostupná místa a ovlivňovat postavy. Máte dostat volnou ruku pro improvizaci a třeba v boji díky dodatečným chladným zbraním dokážete údajně dělat divy.
Příběhově nicméně Warlock pojede v trochu užších kolejích a nenabídne zase tolik možností. Znamená to, že si nebudete vybírat z různých archetypů a patron vám bude přidělený automaticky.
Akční RPG se plánuje na rok 2027 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. V létě 2026 pak máme dostat hlubší pohled, pravděpodobně už se střípky přímo z hraní.