Warhorse po vydání Kingdom Come: Deliverance 2 trhá rekordy. Utržilo 2,7 miliardy

Tuzemské studio Warhorse má za sebou mimořádně úspěšný rok. Po vydání dlouho očekávaného pokračování Kingdom Come: Deliverance 2 zaznamenalo obrat, jaký nemá v tuzemské herní historii obdoby – 2,7 miliardy korun v tržbách a miliardu čistého zisku. Oproti předchozímu účetnímu období, kdy studio utržilo pouhých 119 milionů a skončilo ve ztrátě 185 milionů, jde o dramatický obrat.
Výroční zpráva zveřejněná ve Sbírce listin pokrývá období od 1. dubna 2024 do 31. března 2025. Kingdom Come: Deliverance 2 vyšlo 4. února letošního roku a už během prvních dvou týdnů prodalo dva miliony kopií. Na začátku května pak Warhorse oznámilo, že prodeje překročily tři miliony kusů, zatímco první díl má na kontě už přes deset milionů prodaných kusů.
Od uzávěrky výroční zprávy studio navíc vydalo dvě rozšíření, takže skutečné tržby jsou pravděpodobně ještě vyšší, než uvádí účetní uzávěrka. I díky tomu je jasné, že druhý díl Kingdom Come potvrdil pozici Warhorse jako jednoho z nejvýznamnějších herních studií v regionu.
Warhorse spadá pod švédský holding Embracer Group, který se aktuálně restrukturalizuje do tří samostatných společností. České studio má podle dostupných informací připadnout do části nazvané Middle-earth Enterprises & Friends, tedy do segmentu sdružujícího prémiové značky včetně Pána prstenů. Přestože Embracer v posledních letech čelí finančním potížím a meziročně mu klesly tržby o 31 %, Warhorse zůstává jedním z jeho nejvýkonnějších týmů.
Zajímavostí je, že Warhorse podle výroční zprávy poskytlo mateřské skupině půjčku ve výši 25 milionů dolarů (zhruba 524 milionů korun) se splatností do jednoho roku. Tento krok naznačuje nejen stabilní finanční kondici českého týmu, ale i důvěru v jeho další růst.
Před několika měsíci otevřelo studio svou druhou pobočku v Brně, pod kterou přešla podstatná část dosavadních zaměstnanců tamějších Ashborne Games (Last Train Home). Brněnské studio taktéž spadá pod skupinu Embracer, v současné době zbývající tým pracuje na ekonomické strategii The Guild: Europa 1410.
Ve zprávě se také potvrzuje, že od července 2019 až do prosince 2024 Warhorse veškeré své vývojové kapacity věnovalo právě Kingdom Come: Deliverance 2. Práce na první hře definitivně skončily, s výjimkou portu pro Nintendo Switch, který vyšel loni v březnu.
Na úspěchu druhého dílu chce Warhorse nyní stavět. Od ledna letošního roku tým začal pracovat na nových hrách, o jejichž konkrétní podobě ale zatím mlčí. Ve výroční zprávě stojí pouze to, že kromě rozšiřování Kingdom Come: Deliverance 2 se studio soustředí i na „odstraňování nedostatků“ a vývoj „dalších projektů“. Spekulace naznačují, že se chystá remaster první hry a také fantasy akční adventura se slavným zasazením.
Spekulace o tom, že by mohlo jít o třetí díl Kingdom Come, však vývojáři odmítají. Kreativní ředitel prvních dvou her studia Daniel Vávra letos v létě v podcastu PlayStation Česko řekl, že Jindrův příběh považuje za uzavřený.
Warhorse tak zůstává jedním z mála českých studií, která dokázala prorazit na světové scéně a zároveň se stát ekonomickým fenoménem domácího herního průmyslu. Vzhledem k tomu, že Kingdom Come: Deliverance 2 je považováno za jednoho z kandidátů na hru roku a má před sebou ještě minimálně jedno rozšíření, lze očekávat, že jeho honba za úspěchem ještě zdaleka nekončí.