Warhorse údajně chystají vylepšené Kingdom Come a fantasy

Vzhledem k obřímu úspěchu středověkého pokračování Kingdom Come: Deliverance 2 budou mít lidé z Warhose pravděpodobně volné ruce v tom, co budou dělat dál. Přestože by fanoušci jistě uvítali další trampoty životem zkoušeného Jindřicha, zároveň by neškodilo, kdyby studio přesedlalo i k jinému materiálu. A jak to podle aktuálních spekulací vypadá, spokojení dost možná budou oba tábory.
Už od července letošního roku se spekuluje o tom, že by první díl Kingdom Come: Deliverance mohl dostat vylepšenou verzi pro aktuální konzole. Nyní této možnosti přilévá olej do ohně jeden z uživatelů na platformě Reddit, který dříve správně odhadl odklad druhého dílu.
Dle jeho zdrojů, které tuto informaci „100%“ potvrdily, se upgrade skutečně chystá a vyjít by měl začátkem příštího roku mezi lednem a dubnem. Specifika nové verze neodtajnil, dá se ovšem počítat s tím, že dojde nejen na vizuální upgrade, ale rovněž k pár úpravám herních mechanismů. Přirozeně jednou z možností je, že nakonec akorát půjde o aktualizaci pro aktuální generaci konzolí, aby na nich RPG z roku 2018 fungovalo lépe.
Situace je nicméně ještě peprnější, protože leaker se nebál stroze zabrousit ani do vzdálenější budoucnosti týmu. Ten už údajně pracuje na nové hře, která ale nebude pokračováním příběhu z našich luhů a hájů – bude zřejmě spadat do žánru fantasy.
Zkrátka to vypadá, že pokud čekáte na Kingdom Come: Deliverance 3, budete si muset zjevně pár let počkat. Tedy samozřejmě za předpokladu, že se spekulace nakonec ukážou jako pravdivé. Nicméně zábava ani zdaleka nekončí. Druhý díl teprve nedávno dostal své druhé příběhové DLC Odkaz kovárny (recenze od Šárky tady) a pomalu se chystá třetí zvané Mysteria Ecclesiae. V něm dostanete za úkol se vypořádat se smrtelnou epidemií.