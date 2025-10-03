Warhorse údajně chystají vylepšené Kingdom Come a fantasy
zdroj: tisková zpráva

Warhorse údajně chystají vylepšené Kingdom Come a fantasy

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

3. 10. 2025 10:16 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition
Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance
Galerie

Vzhledem k obřímu úspěchu středověkého pokračování Kingdom Come: Deliverance 2 budou mít lidé z Warhose pravděpodobně volné ruce v tom, co budou dělat dál. Přestože by fanoušci jistě uvítali další trampoty životem zkoušeného Jindřicha, zároveň by neškodilo, kdyby studio přesedlalo i k jinému materiálu. A jak to podle aktuálních spekulací vypadá, spokojení dost možná budou oba tábory.

Už od července letošního roku se spekuluje o tom, že by první díl Kingdom Come: Deliverance mohl dostat vylepšenou verzi pro aktuální konzole. Nyní této možnosti přilévá olej do ohně jeden z uživatelů na platformě Reddit, který dříve správně odhadl odklad druhého dílu.

zdroj: Warhorse

Dle jeho zdrojů, které tuto informaci „100%“ potvrdily, se upgrade skutečně chystá a vyjít by měl začátkem příštího roku mezi lednem a dubnem. Specifika nové verze neodtajnil, dá se ovšem počítat s tím, že dojde nejen na vizuální upgrade, ale rovněž k pár úpravám herních mechanismů. Přirozeně jednou z možností je, že nakonec akorát půjde o aktualizaci pro aktuální generaci konzolí, aby na nich RPG z roku 2018 fungovalo lépe.

Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Recenze
Kingdom Come: Deliverance 2: Odkaz kovárny – recenze přídavku z Kutné Hory

Situace je nicméně ještě peprnější, protože leaker se nebál stroze zabrousit ani do vzdálenější budoucnosti týmu. Ten už údajně pracuje na nové hře, která ale nebude pokračováním příběhu z našich luhů a hájů – bude zřejmě spadat do žánru fantasy.

Zkrátka to vypadá, že pokud čekáte na Kingdom Come: Deliverance 3, budete si muset zjevně pár let počkat. Tedy samozřejmě za předpokladu, že se spekulace nakonec ukážou jako pravdivé. Nicméně zábava ani zdaleka nekončí. Druhý díl teprve nedávno dostal své druhé příběhové DLC Odkaz kovárny (recenze od Šárky tady) a pomalu se chystá třetí zvané Mysteria Ecclesiae. V něm dostanete za úkol se vypořádat se smrtelnou epidemií.

Smarty.cz
Tagy:
RPG historická česká hra otevřený svět
Zdroje:
gamerant, Insider Gaming
Hry:
Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer

Nejnovější články