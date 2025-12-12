zdroj: Bandai Namco

Vzdušné souboje v nově oznámeném Ace Combat 8: Wings of Theve vypadají parádně

12. 12. 2025 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Mezi všemi těmi fantasy a sci-fi, které se na nočním The Game Awards objevily, bylo představení Ace Combat 8: Wings of Theve vítanou změnou. Bandai Namco navíc nenechává nic náhodě a oblíbenou vzdušnou akci vrací v pořádně pompézním stylu.

Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve
Premiérová ukázka nasadila pořádně adrenalinové záběry slibující intenzivní potyčky stíhaček plné výbuchů a nečekaných manévrů z dílny týmu Project Aces, který značku formuje už několik let.

Zároveň se připomíná, že jednotlivé mise budou poslepované z řady filmových sekvencí, kde se coby elitní pilot pokusíte stát naprostou legendou. Řada filmečků viděných z vlastních očí se na vás skrze několik postav pokusí přenést sílu přátelství mezi piloty, váhu vašich rozhodnutí i tlak od velení. Popis dokonce slibuje, že si mezi postavami budete postupně budovat pouto.

Když už ale přijde na akci, máte očekávat dosud nejpůsobivější zpracování oblohy s vícevrstvou oblačností zajišťující realističnost. Hratelnost nadále zůstává hlavně arkádová, takže se v nebesích půjde řádně vyblbnout a využít řadu ničivých zbraní a obratů, z nichž by se zatočila hlava i Maverickovi z Top Gunu.

Ace Combat 8: Wings of Theve si razí cestu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S s příletem na přistávací dráhu někdy v roce 2026. Kromě singleplayerové části se slibuje i multiplayerová složka s kompetitivními i kooperativními režimy. Na více podrobností si ale musíme počkat.

