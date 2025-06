Série Ace Combat slaví 30. výročí a láká na další díl

30. 6. 2025 13:01 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

První díl letecké série Ace Combat vyšel 30. června 1995, proto dnešek v kalendáři značí 30. výročí série. Jde o klíčový milník, který nelze nechat bez povšimnutí. Proto šéf série Kazutoki Kono na oficiálních stránkách poděkoval všem fanouškům, které současně zve do přívětivé budoucnosti.

Kono v prohlášení uvedl, že tým dlouhodobě pracuje na tom, aby hry ze série byly nadále technicky špičkové a emocionální. To se jim povedlo i u dosud posledního dílu Ace Combat 7: Skies Unknown, který prodal přes 6 milionů kopií. Vzhledem k tomu, že od jeho vydání uběhlo už 6 let, autor tvrdí, že je vše připravené na to, aby značka mohla odletět zase o kus dál.

zdroj: Bandai Namco

„Po třech neuvěřitelných desetiletích přizpůsobování se změnám jsme si s vámi všemi vybudovali trvalé pouto důvěry. Právě toto spojení je silou, které sérii Ace Combat udržuje a pohání do budoucnosti. Jde o pravdu, kterou cítím v každém vlákně své bytosti. A jsem hrdý, hrdý na to, že naše trvalé odhodlání poskytovat hodnotu a získat vaši důvěru nás dovedlo až k tomuto 30. výročí. A nyní jsme připraveni. Vše je připraveno! Je čas znovu vzlétnout k ještě větším výšinám,“ píše Kono.

Vzhledem k tomu, že se už 2. července uskuteční Bandai Namco Summer Showcase, lze předpokládat, že k odhalení osmého dílu dojde právě na této akci. Na 31. ledna 2026 je navíc v koncertní síni v japonské Saitamě naplánovaný symfonický koncert, který nabídne hudbu napříč celou sérií.