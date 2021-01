Vyzkoušejte si českou hru simulující snahu vlády zvládnout pandemii

28. 1. 2021 15:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na vládní opatření proti šíření koronaviru máme každý svůj vlastní názor. Můžeme být spokojení, nespokojení, může nám to být jedno. Nařízení můžeme podporovat, akceptovat či s nimi nesouhlasit a třeba je i ignorovat. Je to na každém z nás, a i když si třeba myslíme, že bychom to zvládli lépe než naše vláda, nemusí tomu tak být. Ostatně se o tom můžete přesvědčit v české hře Koronahra, která je volně dostupná na webu.

Tým vývojářů se loni v září rozhodl právě kvůli diskuzím, zda naše vláda podniká, či nepodniká ty nejlepší možné kroky k zastavení pandemie, pustit do vývoje simulace, která si bere za cíl hravou formou ukázat skutečnou náročnost zvládání aktuální situace. Projektu se účastnili odborníci, kteří pomohli vypracovat realistický protiepidemický model.

„Naším záměrem bylo spojit zábavu s poučením. Jedná se o hru, ale v jejím srdci je skutečný epidemiologický model, který je velmi pečlivě kalibrován na dosavadní chování epidemie,“ sdělil pro Seznam Zprávy matematik Michal Beneš, který stojí za námětem celého projektu.

Koronahra není univerzální. Model byl vystavěn podle evropské země o 10 milionech obyvatelích, což má svá konkrétní specifika. Ve hře v reálném čase sledujete zprávy o prvních nakažených Covidem-19 a je jen na vás, jak budete situaci řešit. Zda zavřete školy, odstřihnete podnikatele od jejich živobytí, přistoupíte k zákazu vycházení a podobně.

„Hra končí buď tím, že je dostatek obyvatel státu imunní, nebo tím, že je společnost tak nespokojená, že již nemůžete vládnout. Všechno ostatní je ale na vás – to, co považujete za optimální strategii a dobrý výsledek je vaše rozhodnutí,“ stojí na titulní stránce Koronahry.

Důležité je pochopit, že tvůrci neposkytují odpovědi na palčivé otázky. Pouze se snaží poukázat na to, jak není vůbec snadné současnou situaci zvládat podle představ všech z nás. „Je na každém, aby si svůj výsledek vyhodnotil podle svého. Jak ohodnotíte cenu lidského života nebo žáky, kteří mohou zanedbání výuky pociťovat po mnoho let? Jak ohodnotíte ztrátu podnikatele, který svůj podnik roky poctivě budoval a nyní bude muset zavřít? My na ty otázky nedáváme odpovědi. Krása tohoto projektu je, jak moc je otevřený interpretaci,“ pokračuje Beneš pro Seznam Zprávy.

Jestli jste zvědaví, zda by se vám hypoteticky dařilo vést stát lépe, vyzkoušejte si Koronahru na tomto odkazu.