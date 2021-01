V českých Truck Simulatorech pomůžete s rozvozem vakcíny proti Covidu

22. 1. 2021 14:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Situace je, jaká je a než se na nás všechny dostane s očkováním proti Covidu, tak to ještě potrvá. Do té doby si můžete sami vyzkoušet rozvoz vakcín po Evropě a Americe ve hrách Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator, respektive v jejich multiplayerovém režimu World of Trucks.

Až do 7. února máte čas doručit 7 nákladů s vakcínami mezi libovolnými destinacemi. Má to dva háčky. Předně potřebujete mít vlastnost převozu křehkých nákladů alespoň na první úrovni a pak při samotném převozu musíte být nesmírně opatrní, jelikož vakcíny nestrpí jediné procento poškození.

Pokud úkol splníte, získáte achievement a vzpomínkovou visačku se sloganem Hope Trucker, kterou si můžete pověsit v kabině kamionu. Tvůrci touto událostí nazvanou Hauling Hope chtějí zasít semínko naděje v nás všech.

zdroj: SCS Software blog