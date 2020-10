Ve Football Manageru 2021 neexistuje covid. Hra přesto simuluje jeho následky

Football Manager 2021 se zase o něco víc přibližuje realitě fotbalového trenérství. Simulace, která by měla dorazit bez jednoho dne přesně za měsíc, se chlubí novými vychytávkami, které ji odliší od minulých ročníků, a nese dobré zprávy všem, kdo mají rádi nakupování, opulentní ceremoniály a především házení věcí po neschopných hráčích. Naopak vás nepotěší, pokud zbožňujete světové pandemie. Ale o tom až později.

Začněme novými vzrušujícími možnostmi v kabině. Když se v novém ročníku rozzuříte doběla, protože váš tým hraje mizerně a neposlouchá instrukce, můžete teď skutečně například mrsknout flaškou vody přes celou místnost, aby si primadony uvědomily, kdo je tady pán.

Dává to vzpomenout na slavnou epizodu, kdy sir Alex Ferguson roztrhl Beckhamovi obočí kopačkou – pochybuju, že ve Football Manageru může dojít k takovému zranění, ale jeden nikdy neví, kde se touha Sports Interactive po absolutní uvěřitelnosti zastaví.

Mrskání kusů plastu je součástí nového systému řeči těla. To znamená, že svoje hráče odteď můžete oslovovat třeba s přísně založenýma rukama, pokud jim chcete vyčinit, nebo k nim přistoupit s širokým úsměvem, abyste je uklidnili. Tím pádem se můžete rozloučit se starým dobrým: „Vyjádřím se o poločase asertivně? Agresivně? Klidně?“

Vývojáři se taky věnovali zápasové prezentaci. Čekají nás nové před- a pozápasové rozhovory, a co je důležitější, engine dostal do vínku nějaké ty nové animace a všechny pohyby hráčů by na sebe měly líp navazovat. Jen by mě docela zajímalo, jestli i letos uvidíme tolik bizarních situací, kdy hráči z ostrého úhlu radši střílí, než aby nahráli před prázdnou bránu.

Fotbalové fajnšmekry potěší taky jedna důležitá statistická novinka: Football Manager teď umí ukázat číslo xG, tedy očekávaných gólů pro každý tým, které by mělo napovědět, které z mužstev bylo ve skutečnosti lepší a jestli vítěz náhodou jen neměl víc štěstí v prostoru před brankou. Z xG se během krátké doby stal megahit všech fotbalových článků a přenosů, takže je jedině případné, že Sports Interactive drží krok s dobou.

Změn se dočká i nakupování hráčů – vypadá to, že letošní ročník dává mnohem větší důraz na kolektivní rozhodování. O nových akvizicích, případně prodejích současných hráčů bude na schůzkách rozhodovat celá komise. Kromě vás, trenéra, tam může být i sportovní ředitel, hlavní skaut, datoví analytici a další důležití lidičkové, kteří se nebudou bát vyjádřit svůj profesionální názor.

No a nakonec se podíváme na konec. Konkrétně tedy na konec sezóny, protože nový Football Manager si dává hodně záležet na tom, abyste si vyvrcholení svého snažení zapamatovali. Předávání trofejí teď bude doprovázené velkou slávou, animacemi a konfetami.

A i když náhodou nic nevyhrajete, před začátkem dalšího ročníku si aspoň připomenete důležité statistiky – největší výhru, nejlepšího hráče, prostě takové drobky, aby se vám hezky vzpomínalo na těch 30 hodin, co jste do sezóny právě nasypali.

Zbývá samozřejmě ještě jedna důležitá otázka: Jak to bude s covidem? Když je Football Manager schopný reálně simulovat brexit a jeho dopad na světový fotbal, bylo by trošku zvláštní, kdyby kompletně ignoroval největší překážku celému organizovanému sportu od druhé světové války.

Ředitel vývoje Miles Jacobson o tomto problému píše v novém blogu a ve zkratce: Je to kompromis. V novém Football Manageru budou všechny kluby chudší, tak, jako je tomu ve skutečnosti, a budou se snažit shánět nové hráče pomocí hostování spíš než drahých nákupů. Velké světové hvězdy si zachovají svou cenu, ale cenovky průměrných hráčů spadnou.

Všechna zvláštní pravidla jako zvýšený počet střídání a posunuté přestupové okno budou zachována – ale pouze pro jednu sezónu, celý systém se postupně začne vracet zpátky do normálu. Doufejme, že skutečný svět v tomto případě napodobí hru.

Ale ne všechno si spletete s naší smutnou realitou. Stadiony budou už od začátku plné diváků – a covid jako nemoc neexistuje. Hráči se jím nemůžou nakazit, a vy tak nebudete muset do zápasů stavět juniorku, když pandemie najednou zchvátí 15 členů týmu.

Bylo by to sice realistické, ovšem Jacobson píše, že Football Manager je kromě simulace také příležitostí, jak z nepěkné situace uniknout a užít si fotbal tak, jak má vypadat, tedy bez bizarních situací, jako když se nanovo staví česká reprezentace z hráčů, co žijí poblíž stadionu, protože běžní reprezentanti jsou všichni v karanténě.

Co si o tom myslíte vy? Chtěli byste, aby Football Manager 2021 plně reflektoval současnou nepříznivou situaci, nebo souhlasíte s Jacobsonem, že je to přeci jen hra, která by měla být zábavná, ne depresivní a frustrující?

Mimochodem, kdybyste svůj názor chtěli vyjádřit i jinde než jen u nás v diskuzi či na Discordu, můžete v níže přiloženém Jacobsonově příspěvku hlasovat, zda by se měli lidé v FM2021 zdravit klasickým potřesením ruky, nebo moderním, hygienickým ťuknutím loktem. Přiznání: Hlasoval jsem pro potřesení…

