V portfoliu vývojáře se objevily animace z GTA 6, Rockstar rychle zametl stopy

O víkendu se na internetu krátce objevily nové záběry, o nichž je komunita přesvědčená, že pocházejí z veleočekávaného Grand Theft Auto VI. Nešlo přitom o žádný masivní únik, ale jen o pár sekund z rozpracované animace, které se objevily v demo videu jednoho z animátorů Rockstaru. Video však krátce po svém zveřejnění zase zmizelo, což nakonec vzbudilo největší pozornost.
K úniku došlo v portfoliu animátora Benjamina Chueho na platformě Vimeo, kde prezentoval svou dosavadní práci pro Rockstar. Vedle záběrů z Red Dead Redemption 2 se tam na okamžik objevila i krátká sestava nedokončených animací, u nichž spojení s GTA VI zkrátka a dobře dává smysl.
Jedna z ukázek zachycovala postavu v šedých testovacích barvách, která si u stánku půjčuje zářivě žluté kolo a následně na něm odjíždí. Na rámu bicyklu se objevil nápis LomBike, očividná parodie na reálnou službu LimeBike, což přesně zapadá do tradice série. Podobná kola navíc figurovala v dřívějších uniklých záběrech z roku 2022. Další dva krátké klipy zachycují ženskou postavu u pick-upu, která si různě seskakuje z korby a střechy vozidla. Fanoušci spekulují, že by mohlo jít o Luciu, jednu z dvojice protagonistů.
Ve skutečnosti by tyto záběry samy o sobě navzdory všeobecnému hladu po jakémkoliv novém střípku pravděpodobně rychle zapadly, video ale z Vimea záhy zmizelo. Rychlý zásah Rockstaru fanoušci vnímají jako nepřímé potvrzení, že šlo o autentické materiály z vývoje GTA VI, nikoli o další z řady falešných videí vygenerovaných AI, která se v posledních měsících šíří po sociálních sítích. Zatímco fingované záběry, kde Lucia běhá po Vice City nebo leze z bazénu, pořád volně kolují internetem, Chueho portfolio zmizelo prakticky přes noc.
Kolem Rockstaru je v poslední době rušno i z jiných důvodů, než jsou přípravy zřejmě nejočekávanější hry všech dob. Studio čelí kritice a žalobě kvůli propuštění zaměstnanců, za kterým měly stát snahy o potlačení zformování odborů. Víc než dvě stovky zaměstnanců Rockstar North podepsaly otevřený dopis adresovaný vedení a kauza se dokonce řešila i v britském parlamentu. Do toho se objevily zvěsti, že měli někteří zaměstnanci přijít o práci kvůli tomu, že některé interní zprávy probírali s odboráři na soukromém serveru na Discordu, což Rockstar vnímá jako hrubé porušení pracovní kázně.