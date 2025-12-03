V portfoliu vývojáře se objevily animace z GTA 6, Rockstar rychle zametl stopy
zdroj: Rockstar Games

V portfoliu vývojáře se objevily animace z GTA 6, Rockstar rychle zametl stopy

PlayStation 5 Xbox Series

3. 12. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

O víkendu se na internetu krátce objevily nové záběry, o nichž je komunita přesvědčená, že pocházejí z veleočekávaného Grand Theft Auto VI. Nešlo přitom o žádný masivní únik, ale jen o pár sekund z rozpracované animace, které se objevily v demo videu jednoho z animátorů Rockstaru. Video však krátce po svém zveřejnění zase zmizelo, což nakonec vzbudilo největší pozornost.

Grand Theft Auto VI
Novinky
GTA VI se znovu odkládá. Rockstar slibuje dokonalost a vydání až v listopadu

K úniku došlo v portfoliu animátora Benjamina Chueho na platformě Vimeo, kde prezentoval svou dosavadní práci pro Rockstar. Vedle záběrů z Red Dead Redemption 2 se tam na okamžik objevila i krátká sestava nedokončených animací, u nichž spojení s GTA VI zkrátka a dobře dává smysl.

Jedna z ukázek zachycovala postavu v šedých testovacích barvách, která si u stánku půjčuje zářivě žluté kolo a následně na něm odjíždí. Na rámu bicyklu se objevil nápis LomBike, očividná parodie na reálnou službu LimeBike, což přesně zapadá do tradice série. Podobná kola navíc figurovala v dřívějších uniklých záběrech z roku 2022. Další dva krátké klipy zachycují ženskou postavu u pick-upu, která si různě seskakuje z korby a střechy vozidla. Fanoušci spekulují, že by mohlo jít o Luciu, jednu z dvojice protagonistů. 

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Ve skutečnosti by tyto záběry samy o sobě navzdory všeobecnému hladu po jakémkoliv novém střípku pravděpodobně rychle zapadly, video ale z Vimea záhy zmizelo. Rychlý zásah Rockstaru fanoušci vnímají jako nepřímé potvrzení, že šlo o autentické materiály z vývoje GTA VI, nikoli o další z řady falešných videí vygenerovaných AI, která se v posledních měsících šíří po sociálních sítích. Zatímco fingované záběry, kde Lucia běhá po Vice City nebo leze z bazénu, pořád volně kolují internetem, Chueho portfolio zmizelo prakticky přes noc.

Kolem Rockstaru je v poslední době rušno i z jiných důvodů, než jsou přípravy zřejmě nejočekávanější hry všech dob. Studio čelí kritice a žalobě kvůli propuštění zaměstnanců, za kterým měly stát snahy o potlačení zformování odborů. Víc než dvě stovky zaměstnanců Rockstar North podepsaly otevřený dopis adresovaný vedení a kauza se dokonce řešila i v britském parlamentu. Do toho se objevily zvěsti, že měli někteří zaměstnanci přijít o práci kvůli tomu, že některé interní zprávy probírali s odboráři na soukromém serveru na Discordu, což Rockstar vnímá jako hrubé porušení pracovní kázně. 

Smarty.cz
Tagy:
Grand Theft Auto (série) otevřený svět městská akce
Zdroje:
Vimeo, Rockstar
Hry:
Grand Theft Auto VI
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update

Nejnovější články