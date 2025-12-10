V Arc Raiders začne příští týden zima. Chystá se první obsahové rozšíření

Extrakční střílečka Arc Raiders láká na zimní událost Cold Snap, která do hry zavítá 16. prosince. Přestože Embark Studio zatím drží detaily u těla, už teď se můžeme domnívat, že půjde vlastně o novou sezonu, protože o den později bude možné poslat vaši postavu na odpočinek a výměnou za odměny si resetovat postup.
Podle aktuální roadmapy nabídne Cold Snap nové počasí – Snowfall, tedy husté sněžení, které má zásadně změnit průběh zápasů podobně jako tou bylo v případě deště nebo prašné bouře. K tomu přibude speciální event Flickering Flames, zřejmě obdoba vyššího výskytu určitého druhu surovin jako tomu bylo v případě častějších schránek raiderů nebo sond. Chybět nebude nový raider deck (v podstatě battle pass) a sada nových úkolů.
Hráči už spekulují, co přesně „snowfall“ udělá s hratelností. Bude to jen vizuální změna prostředí, kdy mapu pokryje sníh, ve kterém budou vitě vaše stopy, nebo něco drsnějšího? Embark zveřejnil teaser obrázek, na kterém leží jeden z raiderů zasypaný sněhem. To by mohlo naznačovat mechaniku extrémního chladu, kdy vás delší pobyt venku na mraze bude stát zdraví.
Mezi 17. a 22. prosincem budete navíc moci poslat svého raidera do důchodu a zresetovat si postup. K tomu je nutné mít postavenou expediční kapsli. Výměnou za to dostanete nový obleček pro dalšího vašeho hrdinu, ale také čepičku pro věrného kohouta Scrappyho. Váš profil ozdobí nová ikonka presitže a s novou postavou obdržíte 12 bonusových míst v úložném prostoru. Z něho ovšem zmizí všechny předměty, za které společně se získanými penězi dostanete až pět bodů dovedností v hodnotovém poměru jeden milion za bod. Na začátku další sezóny pak dostanete 10% navýšení efektivity oprav, 5% bonus k zisku zkušenostních bodů a o 6 % více materiálů od Scrappyho.
Embark už dříve uvedl, že má s Arc Raiders ambiciózní plány a hodlá hru podporovat alespoň deset let. Extrakční hit můžete hrát na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.