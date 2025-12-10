V Arc Raiders začne příští týden zima. Chystá se první obsahové rozšíření
zdroj: Embark Studios

V Arc Raiders začne příští týden zima. Chystá se první obsahové rozšíření

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Arc Raiders
Arc Raiders
Arc Raiders
Galerie

Extrakční střílečka Arc Raiders láká na zimní událost Cold Snap, která do hry zavítá 16. prosince. Přestože Embark Studio zatím drží detaily u těla, už teď se můžeme domnívat, že půjde vlastně o novou sezonu, protože o den později bude možné poslat vaši postavu na odpočinek a výměnou za odměny si resetovat postup.

Podle aktuální roadmapy nabídne Cold Snap nové počasí – Snowfall, tedy husté sněžení, které má zásadně změnit průběh zápasů podobně jako tou bylo v případě deště nebo prašné bouře. K tomu přibude speciální event Flickering Flames, zřejmě obdoba vyššího výskytu určitého druhu surovin jako tomu bylo v případě častějších schránek raiderů nebo sond. Chybět nebude nový raider deck (v podstatě battle pass) a sada nových úkolů.

Arc Raiders
Recenze
Arc Raiders – recenze extrakční střílečky, která do žánru přináší svěží vítr

Hráči už spekulují, co přesně „snowfall“ udělá s hratelností. Bude to jen vizuální změna prostředí, kdy mapu pokryje sníh, ve kterém budou vitě vaše stopy, nebo něco drsnějšího? Embark zveřejnil teaser obrázek, na kterém leží jeden z raiderů zasypaný sněhem. To by mohlo naznačovat mechaniku extrémního chladu, kdy vás delší pobyt venku na mraze bude stát zdraví.

Mezi 17. a 22. prosincem budete navíc moci poslat svého raidera do důchodu a zresetovat si postup. K tomu je nutné mít postavenou expediční kapsli. Výměnou za to dostanete nový obleček pro dalšího vašeho hrdinu, ale také čepičku pro věrného kohouta Scrappyho. Váš profil ozdobí nová ikonka presitže a s novou postavou obdržíte 12 bonusových míst v úložném prostoru. Z něho ovšem zmizí všechny předměty, za které společně se získanými penězi dostanete až pět bodů dovedností v hodnotovém poměru jeden milion za bod. Na začátku další sezóny pak dostanete 10% navýšení efektivity oprav, 5% bonus k zisku zkušenostních bodů a o 6 % více materiálů od Scrappyho.

Embark už dříve uvedl, že má s Arc Raiders ambiciózní plány a hodlá hru podporovat alespoň deset let. Extrakční hit můžete hrát na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
Embark Studios
Hry:
Arc Raiders
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články