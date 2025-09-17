Update pro Balatro se odkládá, protože LocalThunk nechce vyhořet
zdroj: Playstack

Update pro Balatro se odkládá, protože LocalThunk nechce vyhořet

Android PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch iOS Xbox One X PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

17. 9. 2025

Fanoušci karetního hitu Balatro si na verzi 1.1 budou muset ještě počkat. Jeho jediný vývojář, vystupující pod přezdívkou LocalThunk, oznámil, že aktualizaci odkládá, protože se rozhodl držet zájmového přístupu k práci, který mu umožňuje tvořit bez stresu a vyčerpání.

Mark Cerny
Novinky
Platinovou trofej v Balatru získalo pouze 0,1 % hráčů. Jedním z nich je i architekt konzole PS5

V prohlášení nazvaném příznačně „I’m slow“ se hráčům omluvil a přiznal, že slíbený letošní termín neměl nikdy padnout. „Cítím se špatně, že jsem nedodržel slib, a omlouvám se,“ napsal. Od vydání hry se pustil do samostatného ladění balancu i do vývoje mobilní verze, což vedlo k intenzivnímu pracovnímu tempu. Letos se však rozhodl vrátit k pomalejší rutině: „Raději na hře budu pracovat stejně, jako když jsem s ní začínal – jako koníček. Ukázalo se, že je to mnohem pomalejší, než když jsem krátce před vydáním jel dvanáctihodinové směny.“

Podle jeho slov by ale násilné zrychlování vývoje bylo kontraproduktivní. „Pracovat ve spěchu mi připadalo hrozné. Pracuji pomalu, mám to tak rád,“ vysvětlil. Zároveň dodal, že nikdy předtím si pro žádný projekt nestanovil pevný termín a nyní vidí, jak klíčové je to pro jeho proces. „Jsem ve výborné pozici, kdy si můžu sám vybrat, jak chci svou práci dělat. Myslím, že nejlepší verze práce je ta, která mě každý den přivede zpátky ke klávesnici, zdravého a stále nadšeného pro vývoj i za pět let.“

zdroj: LocalThunk

Aktualizace 1.1 tedy vyjde, až bude hotová. Zdarma ji dostanete na všech platformách, ale letos to nebude. „Hráč Balatra ve mně mi rozhodně nedovolí od projektu odejít… Můžete si být jistí, že update vyjde,“ uklidnil fanoušky LocalThunk.

Balatra se přes počáteční komplikace s ratingovými úřady stal celosvětový fenomén a LocalThunk sám karetní roguelike dohrál na 100 %, což mu podle jeho slov nabídlo lepší vyhlídky a perspektivu při tvorbě dalšího obsahu.

Smarty.cz
Tagy:
poker karetní hra
Zdroje:
LocalThunk
Hry:
Balatro
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články