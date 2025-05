Platinovou trofej v Balatru získalo pouze 0,1 % hráčů. Jedním z nich je i architekt konzole PS5

Získat platinovou trofej v karetním roguelite Balatro je skoro jako vyhrát pokerový turnaj světové úrovně. Vyžaduje stovky hodin hraní, hodně trpělivosti a taky šťastnou ruku. Právě tento úspěch si připsal i jeden z nejdůležitějších mužů PlayStationu – Mark Cerny, hlavní architekt konzole PS5 (a nyní i PS5 Pro).

„Po sedmi měsících a stovkách hodin jsem hrdý, že se mohu připojit k 0,1 % hráčů, kteří získali platinu v Balatru,“ napsal Cerny na sociálních sítích. Nezapomněl ani pochválit autora: „Respekt LocalThunkovi za neuvěřitelně pohlcující hratelnost.“

After seven months and hundreds of hours, proud to join the 0.1% of players that have achieved Platinum on Balatro! Kudos to @LocalThunk for the incredibly deep gameplay pic.twitter.com/vMYmOytmzk