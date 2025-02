Vítězství nad byrokracií: karetní hit Balatro už není jen pro dospělé

Jedna z nejlepších her loňského roku Balatro, vyhrála zajímavou kauzu – už není jen pro dospělé. Ano, sympatická karetka měla od ratingové agentury PEGI nálepku 18+. Proč? Protože se v ní hrají karty a jak víme, karty můžeme najít taky v kasinu a vůbec, karty rovná se gambling. Co na tom, že sice hrajete pokerové figury, ale princip hry je v úplně něčem jiném?

Since PEGI gave us an 18+ rating for having evil playing cards maybe I should add microtransactions/loot boxes/real gambling to lower that rating to 3+ like EA sports FC