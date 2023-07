Ubisoft změnil názor. Staré účty s hrami se mazat nebudou

Aktualizace:



Poté, co se kauza o mazání neaktivních účtů rozkřikla do světa, se slova ujal Ubisoft, který aktualizoval stránku podpory. Zde nově uvádí, že se účty, na něž se váže aktivní předplatné, případně na nich někdy byla zakoupená nějaká PC hra v Ubisoft Store, mazat nebudou.

Společnost ještě dodatečně upřesnila, že účty maže v souladu s požadavky GDPR a povinností omezení doby pro uchovávání osobních údajů. Při mazání pak dodržuje přísné požadavky a bere v úvahu celkem čtyři kritéria – hráčská aktivita na účtu, knihovna účtu, doba nečinnosti a existence aktivního předplatného vázaného na účet.

Původní zpráva (24. 7. 2023, 10:00): Francouzské vydavatelství Ubisoft čistí databáze a jalo se mazat neaktivní účty. Takto odstraněné profily přijdou i celou svou knihovnu zakoupených her, což se zákazníkům samozřejmě nelíbí, a zároveň opět vznáší otázky o archivaci digitálních děl. Uživatelé platformy francouzského videoherního giganta uvádějí, že dostávají e-maily s výzvou k přihlášení do aplikace v následujících 30 dnech, jinak bude jejich účet smazán.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.



You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93