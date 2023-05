Čeká nás digitální budoucnost? Alan Wake 2 nebude prodávat fyzické kopie

Chystaný thriller Alan Wake 2 si koupíte pouze digitálně, tedy žádné krabičky a fyzické nosiče nebudou k dispozici. Důvodů k takovému rozhodnutí je podle vývojářského studia Remedy hned několik. Prý jde o logický krok například proto, že si můžete koupit konzole PlayStation 5 a Xbox Series S bez mechanik. Dále to umožní udržet cenu základní hry na 60 dolarech pro konzole a 50 pro PC, tedy o deset dolarů levněji, než bývá u nových her na současnou generaci zvykem.

V neposlední řadě finští vývojáři tvrdí, že by hra stejně vyžadovala stažení větší porce dat, což není dobrá uživatelská zkušenost (doufám, že si Activision Blizzard dělá poznámky). Pokud by si to ale v Remedy přece jen rozmysleli a chtěli do diskové verze nakonec jít, nabídl se vydavatelský dům THQ Nordic.

@alanwake @remedygames I mean... we did the disc version of Alan Wake for PC back in the day ICYMI ;)

And just because ONE person (or company) does not love physical, there is plenty who still do. Give it some thought. We'd love to go at it again! Full circle and all.