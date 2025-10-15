Tvůrci Skyblivionu si oddechli, že Bethesda dělala jen na remasteru Oblivionu
Když Bethesda letos oznámila a rovnou vydala remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion, vyvolalo to menší paniku hned ve dvou herních studiích. Prvním bylo francouzské Sandfall Interactive, které se obávalo, že jejich debut Clair Obscur: Expedition 33 přehluší návrat legendárního RPG. Druhým byl tým vývojářů fanouškovského modu Skyblivion, který má letos vyjít.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Recenze
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – recenze

Jak ale ukazuje nový minidokument Eurogameru, obavy obou studií se naštěstí rychle rozplynuly. V případě Sandfallu se ukázalo, že mediální pozornost kolem vydání remasteru nakonec pomohla i jejich vlastní hře, která díky tomu zaznamenala vyšší prodeje.

Pro Skyblivion přišla úleva při zjištění, že nešlo o remake, ale o pouhý vizuální remaster, který naštěstí nebyl tak ambiciózní, aby jejich projekt ohrozil. Navíc se nenaplnily ani černé scénáře, že by Bethesda modderský projekt zařízla.

„Nevěděli jsme jistě, jestli půjde o remake, nebo jen o remaster, takže jsme byli dost nervózní,“ přiznal Dee Keyes, bývalý designér úrovní Skyblivionu. „Nakonec se nám ulevilo, když jsme zjistili, že dělají něco úplně jiného. Oni šli cestou věrného remasteru, zatímco my přetváříme hru od základů.“

Bethesda navíc dala fanouškovskému týmu jasně najevo podporu. Po vydání jim poskytla kopie remasteru Oblivionu zdarma a později je dokonce pozvala do svého sídla v Rockville. Skyblivion, který přenáší Oblivion do enginu Skyrimu, se nyní nachází v závěrečné fázi vývoje.

Po deseti letech usilovné práce by měl ještě letos vyjít, přesné datum ale zatím zveřejněné není. Například podobně ambiciózní modifikace Fallout: London dokázala, že i fanouškovské projekty mohou být úspěšné. Stal se totiž nejstahovanější hrou na GOGu, hned po vydání si jej stáhlo přes půl milionu lidí.

