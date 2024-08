Fallout: London je nejstahovanější hrou na GOGu. Do knihovny si ho první den přidalo půl milionu lidí

12. 8. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ambiciózní modifikace Fallout: London láme rekordy. Detailní a kreativní zpracování postapokalyptického Londýna si na platformě GOG přidalo do knihovny během prvních 24 hodin více než půl milionu lidí. „Je to neuvěřitelný a historických úspěch na naší platformě a skvělý příklad toho, jak dílo kreativity a ndašení může představit nové způsoby, jak si užít hru,“ uvádí zástupci platformy GOG v tiskovém prohlášení.

Modifikace na digitální platformě vyšla primárně proto, že počet a velikost souborů ke stažení byl na běžné stránky s modifikacemi, jako je například Fallout Nexus, příliš velký. V případě Fallout: London taky u úspěchu nemůžeme hovořit o nejprodávanější hře, protože mod je zadarmo, lidé si jej tedy mohou do knihovny přidat zcela zdarma.

V dojmech z hraní nešetřím nadšením, za mě jde o jeden z nejlepších moderních Falloutů, který v mnohém překonává i hru, ze které vzešel. Jediná potíž tkví ve všelijakém technickém stavu, který je pro mody typický, včetně komplikované instalace, pokud vlastníte Fallout 4 na Steamu. Na tom ale autorský tým Folon pilně pracuje.

Jednak se můžete přidat k serveru na Discordu, který už čítá přes 80 tisíc členů a nabízí spoustů tipů a řešení všemožných technických problémů. Jednak je venku první aktualizace a další jsou na cestě. Opravuje například questy, rozbité perky a chybějící audio stopy (včetně ztišení kroků buldoka Churchilla). Instalace už taky obsahuje i modifikaci Buffout, která snižuje frekvenci pádů hry.

Každopádně cesta týmu Folon do nukleární válkou zdecimovaného Londýna nekončí a v nejbližší době nás čekají další patche, které se zaměří na vymýcení různých radioaktivních bugů. Kdo ví, třeba bude jednou Fallout: London v lepším technickém stavu než Fallout 4... i když by to vlastně nebylo vůbec poprvé, co komunita po Bethesdě opravuje hru.