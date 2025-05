Clair Obscur: Expedition 33 nezastavil ani návrat Oblivionu. Hráči si našli čas na obojí

6. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kritický i komerční úspěch francouzského fantasy Clair Obscur: Expedition 33 je fenomenální i přesto, že hra vyšla jen několik dní po nečekaném vydání The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Zřejmé obavy, že monstrózní titul etablovaného studia zastíní malou nezávislou hru, byl naštěstí lichý. Podle zástupců vydavatele Kepler Interactive dokonce vydání Oblivionu Clair Obscur pomohlo.

„Expedition 33 má silnou vlastní identitu a jasně definované publikum,“ vysvětlil v rozhovoru pro The Game Business portfolio manažer Matt Handrahan. „Západní RPG jako Elder Scrolls a japonské RPG s vlastní estetikou a stylem oslovují různá hráčská jádra. Věděli jsme, že si vedle Oblivionu dokážeme najít své místo.“

Zástupci Kepleru zároveň připustili, že načasování sice působilo jako potenciální hrozba, ale díky silné kampani, výhodné ceně a dostupnosti na Game Passu se o hru od počátku zajímala široká skupina hráčů. „Nakonec se ukázalo, že silné RPG týdne přitáhly pozornost ke žánru jako celku. V tom jsme viděli příležitost.“

Data ukazují, že mezi hráči obou titulů skutečně dochází k částečnému překrývání. Podle dat analytické společnosti Ampere největší míru společného publika vykazuje Xbox, kde si více než polovina hráčů, kteří vyzkoušeli Clair Obscur, zahrála i Oblivion. Na Steamu tento podíl klesá na 22 % a na PlayStationu na 16 %. Na konzoli od Microsoftu je ale zároveň patrná kratší průměrná doba hraní – pravděpodobně kvůli typickému „vyzkoušení“ v rámci Game Passu.

Handrahan také prozradil, že Kepler zpočátku neplánoval hru pod svá křídla ihned přijmout. Klíčové bylo, že studio Sandfall Interactive reagovalo na zpětnou vazbu a dokázalo své nápady dotáhnout. „Při prvním kontaktu jsme viděli potenciál, ale ještě to chtělo doladit. Když se vrátili, bylo jasno – šli jsme do toho okamžitě.“

Výrazným momentem pro hru byla prezentace během letní Xbox Showcase, kde se objevila po boku takových jmen jako Gears of War nebo Fable. „Pomohlo nám to jasně ukázat, že se pohybujeme v silném středu trhu – mezi malými indie projekty a velkými AAA tituly,“ komentoval Handrahan. Čísla mluví jasně. Expedition 33 prodalo 500 000 kopií během prvního dne a do tří dnů překročilo hranici jednoho milionu prodaných kusů.

zdroj: Vlastní

U nás hra obdržela první letošní desítku. „Clair Obscur: Expedition 33 je dechberoucím debutem, který v sobě mistrovsky snoubí silný, mnohovrstevnatý příběh, neotřelý vizuál, výjimečný soundtrack a jeden z nejzábavnějších soubojových systémů posledních let. Hra si troufá na těžká témata bez zbytečné doslovnosti a díky perfektně napsaným postavám a neustále se rozvíjející hratelnosti udrží pozornost až do konce. Fenomenální dílo dokazuje, že kompromisy v hratelnosti kvůli umělecké stránce nejsou potřeba,“ napsal jsem v recenzi.