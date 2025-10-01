zdroj: Perp Games

The Relic: First Guardian má ambice sesadit z trůnu Dark Souls

1. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Jestli nemáte dost klonů v souls žánru, tak vám udělá radost na PC Gaming Show Tokyo Direct oznámený The Relic: First Guardian. Temné akční RPG z traileru výše zaškrtává všechny kolonky soulsovek – temný svět, obtížné souboje, epičtí bossové. To vše na vás hra vrhne, když se pokusíte sesbírat kousky rozbité relikvie v zoufalé snaze zachránit svět propadající se do prázdnoty.

Hra čerpá inspiraci z asijského folklóru a chlubí se více než padesátkou zbraní i akrobatickými pohyby, které vypadají až absurdně spektakulárně. Trailer ukázal, že kombinací je nespočet a prostor pro kreativitu v soubojích bude obrovský, přestože tříd zbraní bude „jen“ pět. Level design hovoří o polootevřeném světě, ve kterém budete mít možnost procházet oblasti podle libosti.

Místo klasického levelování postavy vývojáři sázejí na runy, předměty a crafting. Díky tomu by mělo být snazší přepínat mezi různými buildy a přizpůsobit styl hry momentálním potřebám. Další velkou odlišností je absence výdrže. Útoky tak nejsou omezené staminou a hráč se může pustit do ofenzivy bez zbytečných limitací. Pro příznivce tradiční hratelnosti ale nechybí ani parírování.

Vaše bojové dovednosti prověří více než osmdesát bossů, každý s vlastním tragickým příběhem. Tvůrci se dušují, že u nich zažijete silný pocit lítosti, že s nimi vůbec musíte bojovat. The Relic: First Guardian dorazí začátkem roku 2026 na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Už teď si jej můžete přidat na wishlist Steamu.

Nejnovější články