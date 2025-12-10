Tajemná socha v poušti může odhalovat nový projekt Larianů

The Game Awards letos provází záhadná socha v kalifornské poušti, která v těchto dnech rozvířila spekulace o nové neoznámené hře, která se poprvé ukáže právě na herních Oscarech. Teorií bylo hned několik: Od nového God of War, který se má odehrávat v Egyptě, až po Elder Scrolls. Podle nových indicií nakonec může jít o úplně jiné překvapení - návrat série Divinity od Larian Studios.
Právě v Divinity získal Larian své RPG ostruhy. Nejprve na začátku milénia v akčním RPG Divine Divinity, pokračování Beyond Divinity a nakonec i Divinity II, aby se následně etabloval jako špička mezi taktickými RPG s Divinity: Original Sin a druhým dílem. Svět dále rozpracovával i ve strategickém spinoffu Divinity: Dragon Commander.
Právě k Divinity teď míří pozornost. Server MP1st si všiml nového evropského trademarku jednoduše nazvaného „Divinity“, který byl podán právní kanceláří, jež už dříve zastupovala Larian při registraci ochranných známek. Ve stejnou dobu byla podána druhá přihláška obsahující grafiku výrazně podobnou té, která zdobí onu tajemnou pouštní sochu – chapadlovité oko, které je takřka identické jako reliéf na soše.
A aby toho nebylo málo, objevila se ještě třetí ochranná známka s dalším symbolem postavy v síti. Co z toho vyplývá? Oficiálně nic. Larian zatím mlčí a jediné, co o jejich dalším projektu víme, je to, že nepůjde o pokračování Baldur’s Gate, a že studio údajně pracuje hned na dvou hrách současně.
Šéf publishingu Michale Douse na rovinu včera na sociální síti X uvedl, že momentálně žádné plány na Divinity: Original Sin III nejsou. Na druhou stranu by to nebylo poprvé, co Larianům nějaké oznámení předčasně uniklo.
Hey we weren't meant to announce that yet https://t.co/k4BvvNS5cd— Very AFK (@Cromwelp) December 9, 2025
Jestli je socha v poušti opravdu teasem na návrat Divinity? To zjistíme velmi brzy. The Game Awards 2025 startují v pátek ve 2 hodiny ráno a my budeme předávání cen samozřejmě živě přenášet z našeho studia.