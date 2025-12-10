Tajemná socha v poušti může odhalovat nový projekt Larianů
zdroj: KingVision18

Tajemná socha v poušti může odhalovat nový projekt Larianů

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

10. 12. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

The Game Awards letos provází záhadná socha v kalifornské poušti, která v těchto dnech rozvířila spekulace o nové neoznámené hře, která se poprvé ukáže právě na herních Oscarech. Teorií bylo hned několik: Od nového God of War, který se má odehrávat v Egyptě, až po Elder Scrolls. Podle nových indicií nakonec může jít o úplně jiné překvapení - návrat série Divinity od Larian Studios.

Právě v Divinity získal Larian své RPG ostruhy. Nejprve na začátku milénia v akčním RPG Divine Divinity, pokračování Beyond Divinity a nakonec i Divinity II, aby se následně etabloval jako špička mezi taktickými RPG s Divinity: Original Sin a druhým dílem. Svět dále rozpracovával i ve strategickém spinoffu Divinity: Dragon Commander. 

Právě k Divinity teď míří pozornost. Server MP1st si všiml nového evropského trademarku jednoduše nazvaného „Divinity“, který byl podán právní kanceláří, jež už dříve zastupovala Larian při registraci ochranných známek. Ve stejnou dobu byla podána druhá přihláška obsahující grafiku výrazně podobnou té, která zdobí onu tajemnou pouštní sochu – chapadlovité oko, které je takřka identické jako reliéf na soše.

Divinity Larian zdroj: EUIPO

A aby toho nebylo málo, objevila se ještě třetí ochranná známka s dalším symbolem postavy v síti. Co z toho vyplývá? Oficiálně nic. Larian zatím mlčí a jediné, co o jejich dalším projektu víme, je to, že nepůjde o pokračování Baldur’s Gate, a že studio údajně pracuje hned na dvou hrách současně.

Šéf publishingu Michale Douse na rovinu včera na sociální síti X uvedl, že momentálně žádné plány na Divinity: Original Sin III nejsou. Na druhou stranu by to nebylo poprvé, co Larianům nějaké oznámení předčasně uniklo.

Jestli je socha v poušti opravdu teasem na návrat Divinity? To zjistíme velmi brzy. The Game Awards 2025 startují v pátek ve 2 hodiny ráno a my budeme předávání cen samozřejmě živě přenášet z našeho studia.

 

 

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG tahová taktická izometrické 3D
Zdroje:
PC Gamer, MP1st, Vlastní
Hry:
Divinity: Original Sin II Baldur's Gate III
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články