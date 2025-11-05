Switch 2 válcuje konkurenci. Nintendo si jde pro historický rekord

Nintendo má za sebou další úspěšné čtvrtletí. Podle nejnovější finanční zprávy japonského giganta prodal Switch 2 od svého uvedení na trh už 10,36 milionu kusů, což znamená, že si na konto připsal 4,54 milionu za pouhé tři měsíce (do 30. září). Pro srovnání, žádná jiná konzole v historii se v tak krátkém čase neprodávala tak rychle. PlayStation 4 ve stejném období zvládl 7,5 milionu, PlayStation 5 7,8 milionu a původní Switch těsně pod 5 milionů kusů.
Nintendo proto zvyšuje očekávání: Za celý fiskální rok plánuje prodat 19 milionů Switchů 2 a 48 milionů her. Tím by nová generace překonala nejen původní Switch, ale i konkurenční konzole od Sony. Původní Switch během svého prvního roku prodal zhruba 14 milionů kusů, zatímco PS4 i PS5 se pohybovaly kolem 13,5 milionu.
„Plán prodeje hardwaru Nintendo Switch 2 byl zvýšen o čtyři miliony na celkových devatenáct milionů kusů,“ uvedla společnost v oficiálním prohlášení. „Prodej softwaru byl navýšen o tři miliony na 48 milionů kusů.“
Zatímco Switch 2 sbírá rekordy, jeho předchůdce se chystá přepsat historii. Původní Nintendo Switch má aktuálně na kontě 154,01 milionu prodaných konzolí, zatímco legendární handheld Nintendo DS jen o pár tisíc více – 154,02 milionu. Hybridní konzole se tak zřejmě brzy stane nejprodávanější konzolí Nintenda všech dob.
Nintendo Wii, které svého času znamenalo revoluci v pohybovém ovládání, prodalo „pouhých“ 101,63 milionu kusů. Ještě mnohem hůře dopadlo Wii U, které skončilo s 13,56 milionu prodaných kusů.
A pokud jde o absolutní světový rekord nejprodávanější konzole všech dob, tak ten stále drží PlayStation 2 s přibližně 160 miliony prodaných konzolí. Ani tato hranice se pro Switch dnes nezdá nedosažitelná, vzhledem k tomu, že ho stále čekají roky na trhu.
Kromě hardwarového úspěchu se Nintendo připravuje i na rozšíření svého filmového vlivu. Podle spekulací by se měl první trailer na film Super Mario Galaxy objevit už za necelé tři týdny, a to před projekcemi druhé části muzikálu Čarodějka. Propojení mezi dvěma fantasy světy by mohlo být o to silnější s šuškandou, že by se Ariana Grande (ve Wicked jako Glinda) měla v chystaném snímku objevit coby hlas princezny Rosaliny.