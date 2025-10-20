Nintendo posiluje výrobu druhého Switche. Očekává rekordní první rok
Nintendo posiluje výrobu druhého Switche. Očekává rekordní první rok

20. 10. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vášniví hráči Nintendo Switch 2 sice možná stále vnímají jako určitého otloukánka vhodného akorát tak do rodin, ale právě ty se japonské společnosti nadále starají o skvělé prodeje a rekordní částky. Záhy po vydání zařízení zaznamenalo rekord coby nejrychleji prodávaná konzole v historii Nintenda, což bylo dlouho jediným ukazatelem, který jsme ohledně prodejů dostali. Ani po necelém půlroce od uvedení na trh si ale zřejmě nevede špatně.

Bloomberg přišel s informací o tom, že si společnost u svých výrobců měla objednat 25 milionů kusů konzole do konce března 2026. Důvodem jsou očekávání rekordních prodejů v rámci prvního roku života konzole, které dopředu potáhne silná vánoční sezóna, kdy se Switch 2 má prodávat jako rohlíky.

Silné predikce podpořil mimo jiné fakt, že původní odhady společnosti, která v květnu počítala se zhruba 15 miliony prodaných zařízení během prvních 12 měsíců, Switch 2 překonal. Konečné číslo bude na základě odhadů dodávek od výrobních partnerů nakonec povážlivě vyšší, upravená očekávání počítají s 20 miliony kusy, přičemž zbývající konzole zůstanou v zásobě pro příští fiskální rok.

Nově očekávaný výsledek je tedy blíže lednovým výhledům, kde Nintendo v oněch 20 milionů původně doufalo. První generace konzole během svých prvních 12 měsíců zvládla do světa vyslat 15 milionů kusů, zatímco postarší legenda jménem Wii dokázala za první rok existence prodat 13,17 milionu. Switch 2 má tedy v tomto ohledu zaděláno na další rekord.

Podle Bloombergu se predikovaná čísla a výkonnost pozitivně obtiskla do ceny akcií, která za poslední rok vzrostla o více než 50 %. Společnost by se proto příští měsíc měla vytasit s 68% růstem čtvrtletních tržeb, s čímž se znovu očekává navýšení ročních prognóz, a to včetně těch pro samotnou konzoli.

K výrazným prodejům jistě dopomohlo i poučení z minulosti, kdy různé firmy podcenily zájem a nakonec vyrobily menší množství konzolí, tedy neukojily při startu silnou poptávku. To se i přes strach z nejistých cel a komplikací na trhu nestalo, proto si Kuba Malchárek mohl v červnu ke stroji sednout a důkladně ho pro vás zrecenzovat.

