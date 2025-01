Nintendo chce během prvního roku na trh dodat 20 milionů Switchů 2

20. 1. 2025 17:30 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Nintendo má s čerstvě odhaleným Switchem 2 ambiciózní plány. Vyrobit nejprodávanější konzoli všech dob chtěla v historii spousta firem, zejména v posledních letech je ale mnohdy zhatila neschopnost naplnit vzniklou poptávku. Však si vzpomeňte na situaci s PlayStation 5, která byla v obchodech běžně skladem až skoro dva roky po uvedení na trh.

Japonská firma má být ale na podobnou eventualitu dobře připravená. Podle nejmenovaného analytika, který promluvil pro Bloomberg, má být Nintendo schopné v prvním roce vyrobit a dodat do obchodů 20 milionů Switchů 2. Tedy víc než v případě prvního Switche, ale třeba také zmíněného PlayStationu 5, jehož výrobu zdržovala pandemie, ale i další problémy v produkčním řetězci způsobené zejména nedostatkem polovodičů.

Dostupnost konzole by ovšem tentokrát neměla být problém. Další analytici polemizují nad tím, zda vůbec po Switchi 2 bude tak velká poptávka, protože oproti svému předchůdci nebude nabízet tolik zásadních novinek. „Problém je v tom, že Switch byl v mnohém průlomový. Kolik se ho prodalo, jak dlouho se prodává. Mnohé z jeho her jsou i po letech každičký měsíc v žebříčcích nejprodávanějších titulů. Může nástupce, který nic zásadního nemění, mít vůbec šanci podobný úspěch zopakovat nebo překonat? Je to možné, ale není to pravděpodobné,“ soudí Mat Piscatella z agentury Circana.

Většina analytiků se shoduje, že Switch 2 prodejně určitě nebude průšvih, ale na druhé straně nepředpokládají, že by předehnal první Switch. George Jijiashivili z agentury Omdia odhaduje, že se nové konzole během prvního prodá 14,7 milionu kusů (čímž předežene Switch, který prodal 13,1 milionů), během tří let ale získaný náskok ztratí a za svým předchůdcem začne zaostávat.

S propagací Switche 2 by Nintendu mělo pomoct chystané pokračování filmu s Mariem, které má do kin zamířit v dubnu 2026. Naproti tomu by jeho prodeje v USA mohly negativně ovlivnit chystané tarify, které hodlá na dovážené zboží uvalit prezident Donald Trump.

Analytici soudí, že o prodejním úspěchu z velké části rozhodne také cena – spekuluje se o tom, že by konzole mohla na americký trh zamířit s cenovkou kolem 399 dolarů (9 665 Kč bez DPH), což by byla stejná cena, za kterou se prodávala digitální edice PS5.

Detailnější informace o nové konzoli, snad včetně chystaných her, ceny a data uvedení na trh, Nintendo prozradí během speciálního Directu 2. dubna.