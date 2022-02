Navzdory nedostatku konzolí byl rok 2021 pro Sony rekordní

Analytik Daniel Ahmad, který pravidelně přináší detailní rozbory herního průmyslu z byznysového pohledu, se tentokrát podíval na zoubek Sony. Japonský gigant podle něj v roce 2021 trhal rekordy a překonal už tak silný rok 2020. Herní segment přinesl firmě neskutečnou částku 24,87 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst tržeb o 8,9 % (pro porovnání, to je momentálně výše našeho schodku státního rozpočtu).

A look at Sony's Game & Network Services segment from a calendar year perspective.



In CY2021, this segment generated $24.87 billion in revenue, up 8.9% YoY.



Operating Income was $2.63 billion, down 21.3% YoY, which is expected given it's the first full year for PS5. pic.twitter.com/VvM4yhpV1y