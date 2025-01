Nintendo konečně oficiálně oznamuje Switch 2. Vyjde letos

16. 1. 2025 14:48 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo konečně oficiálně odhalilo jedno z nejhůře střežených tajemství herní historie, nástupce své herní konzole Switch z roku 2017. Skutečně se bude jmenovat Switch 2 a na pulty obchodů zamíří někdy během letošního roku.

Na 2. dubna plánuje Nintendo Direct, kde by měl odhalit cenu, konkrétní datum vydání a další podrobnější informace nad rámec představujícího animovaného videa, které potvrzuje většinu předchozích úniků. Joy-Cony budou tentokrát magnetické, přičemž ovladač s optickým senzorem půjde využívat také jako myš. Novinkami v designu hybridní konzole bude zabudovaný stojánek ve tvaru U, druhý USB-C port a nové tlačítko na pravém Joy-Conu.

Switch 2 bude umět přehrávat jak své vlastní exkluzivní tituly, tak v rámci zpětné kompatibility i fyzické a digitální tituly z prvního Switche. Budou mezi nimi existovat i výjimky, které nemusí být plně kompatibilní nebo nepůjdou na druhé generaci hrát vůbec, detaily ale Nintendo zatím nezveřejnilo.

Co se týče konkrétních her, které vydání nové konzole doprovodí a budou následovat, zdá se, že nás čeká nový díl závodní série Mario Kart. Stejně tak by na ni měl vyjít dlouho vyvíjený Metroid Prime 4: Beyond. V kuloárech se také delší dobu šeptá, že by na Switch 2 ještě letos měla dorazit 3D skákačka s Mariem.

Na duben až červen pak japonská společnost plánuje celosvětové turné, kde si Switch 2 budete moct vyzkoušet naživo. Šňůra exkluzivních akcí zároveň napovídá, že se konzole na trh vydá až po jejím skončení, tedy pravděpodobně na konci června. Zeměpisně nejblíže jsou nám termíny v Berlíně a Miláně (25. až 27. dubna), případně v Paříži (4. až 6. dubna), Londýně (11. až 13. dubna), v Madridu a Amsterdamu (9. až 11. května). Navštívit je nicméně nebude moct každý, účastníky Nintendo vybere v rámci losování na oficiálním webu.