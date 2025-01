Nintendo by Switch 2 mělo představit ještě v lednu. O nové konzoli ale už víme hodně

9. 1. 2025 14:27 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Existence pokračovatele Switche se nedá považovat už ani za veřejné tajemství – samo Nintendo přislíbilo, že svou novou konzoli představí do konce března. Oficiálně tak víceméně víme jen to, že existuje a že hry pro obě zařízení mají být vzájemně kompatibilní. Na probíhajícím veletrhu CES 2025 v Las Vegas se nicméně objevila maketa konzole, uniklo také možné logo, datum vydání a technické specifikace.

Výrobce příslušenství Genki maketu ukazuje novinářům za zavřenými dveřmi v rámci prezentace chystaných produktů, z níž existuje video i množství fotografií. Potvrdila se minimálně dřívější spekulace, že Switch 2 bude větší než původní konzole. Spekuluje se o 8palcovém displeji, přičemž současný OLED disponuje 7palcovou obrazovkou.

Zařízení se stále bude ovládat pomocí Joy-Conů, na rozdíl od předchůdce se ale mají ke konzoli přichytávat pomocí magnetů, nikoliv zasouváním do drážek. Server The Verge uvádí, že na nových ovladačích najdete také optický senzor, který by po připojení k jinému příslušenství mohl potenciálně sloužit jako myš.

VIDEO — La Nintendo Switch 2 en avant-première au #CES2025.



L'accessoiriste Genki indique posséder la vraie console et expose une maquette 3D + des accessoires.



Les détails ici : https://t.co/5LDlnR2zC1 pic.twitter.com/IJ6taQggIQ — Numerama (@Numerama) January 8, 2025

Nová verze ovladačů by údajně měla být kompatibilní i se současnou verzí Switche, jen k ní logicky nepůjdou napevno připnout. Naopak původní verze doku využívat nepůjde, byť by se do něj konzole fyzicky vešla, tvrdí IGN. Konzole by oproti předchozí verzi měla disponovat jedním USB-C portem navíc. Přibylo také tlačítko C, jehož funkce zatím není jasná.

Genki novinářům tvrdí, že příslušenství má být dostupné v dubnu 2025, z čehož se dá odvodit, že by ve stejnou dobu na trh měla zamířit i samotná konzole.

Switch 2 by navíc mohl být výkonnější, než bychom po jeho první generaci asi čekali. Opět bude obsahovat na míru vyvinutý čip od Nvidie. S výkonem by konzoli měla pomáhat upscalovací technologie s využitím AI.

Mluví se o 60 FPS, podpoře ray-tracingu i o rozlišení 4K. Nintendo si totiž mimo jiné patentovalo technologii, která díky upscalingu významně zmenší velikost her na cartridgích – nativní 4K textury totiž zabírají příliš mnoho místa. Co se výkonu samotného hardwaru týče, bez AI se má blížit spíše specifikacím PS4 Pro než současné generace konzolí.

V databázi herního obchodu GameStop se pro změnu objevily MicroSD karty určené pro Switch 2, které fungují na novém standardu Express a nabízejí přenosové rychlosti srovnatelné s SSD.

Šéfredaktor brazilského magazínu Universo Nintendo pak zveřejnil údajné logo. Pokud je autentické, pak víceméně potvrzuje název Switch 2, což je buď jedna z mála informací, která se Nintendu úspěšně daří tajit, anebo se o její utajení ani moc nesnažilo (a marketingové oddělení se příliš neodvázalo).

Bom dia e posso dizer que, pela primeira vez obtive acesso à logo do Nintendo Switch 2 graças a uma foto do console que uma fonte confiável me enviou Com base no que vi e respeitando as medidas, recriei e ela será EXATAMENTE assim:



[image or embed] — Necro Felipe • Universo Nintendo (@necro.universonintendo.com) January 8, 2025 at 11:27 AM

Oficiální oznámení nové konzole od Nintenda je nicméně zřejmě na spadnutí a odhaduje se, že k němu dojde ještě během ledna. Víceméně ale zbývá už jen oznámit, kolik nástupce Switche bude stát a kdy přesně zamíří na trh.