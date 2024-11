Nintendo oficiálně potvrzuje zpětnou kompatibilitu pro Switch 2. Konzoli ale ještě neoznámilo

6. 11. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Existence nástupce populární konzole Nintendo Switch je takovým veřejným tajemstvím, kolem kterého existuje spousta spekulací, ale oficiálních informací pomálu. A přidává tomu sama japonská firma. Například tím, že v poslední finanční zprávě existenci Switche 2 potvrzuje, byť pokračovatel hybridní konzole stále nebyl oficiálně oznámený.

„Více informací o nástupci konzole Nintendo Switch, včetně kompatibility se starším zařízením, oznámíme později. Software, který na konzoli zákazníci vlastní, budou moci hrát i na nástupci,“ stojí ve zprávě.

Není to vlastně žádná novinka, byť Nintendo poprvé funkci oficiálně oznamuje. Už dříve totiž firma uvedla, že neuznává standardní životní cyklus hardwaru a plánuje mít jednotný ekosystém. Podobná symbióza existovala už mnohem dříve. Hry z Game Boye jste mohli hrát na Game Boy Colour, ale i Game Boy Advance, hry z Nintenda DS jste si zahráli i na pozdějších iteracích 3DS.

O tom, kdy by Switch 2 mohl vyjít, se spekuluje už roky. Přece jen Switch v březnu oslaví neskutečných osm let na trhu. Nejpravděpodobněji se jeví oznámení do konce letošního fiskálního roku s vydáním v tom příštím. Tedy někdy v rozmezí od dubna 2025 do března 2026. „Žádný vývojář, se kterým jsem mluvil, se Switchem 2 nepočítá v tomto fiskálním roce, ve skutečnosti jim bylo přímo řečeno, že ho očekávat nemají,“ uvedl dříve šéfredaktor zpravodajského serveru Gamesindustry.biz Chris Daring.