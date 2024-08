Mýtický Switch 2 prý v letošním fiskálním roce opravdu nevyjde

14. 8. 2024 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hybridní konzole Nintendo Switch je s námi už dlouhých sedm let. Přestože se pořád prodává jak čerstvé rohlíky, hardware handheldu je v dnešní době už spíše úsměvný (a nedosahoval ani úrovně minulé generace ostatních konzolí). Bedlivě proto vyhlížíme nástupce, ovšem kolem případného Switche 2 existuje hlavně spousta spekulací.

Naději dávaly zkazky, že by nástupce jedné z nejúspěšnějších konzolí všech dob měl vyjít v letošním fiskálním roce, tedy do konce března 2025, jenže se tak nejspíš nestane. Konzole by alespoň měla být v tomto období oficiálně představena.

Tvrdí to šéf zpravodajského serveru GamesIndustry.biz Chris Dring s odkazem na vývojáře, se kterými hovořil. „Žádný vývojář, se kterým jsem mluvil, se Switchem 2 nepočítá v tomto fiskálním roce, ve skutečnosti jim bylo přímo řečeno, že ho očekávat nemají,“ říká Ding v podcastu GI Microcast.

Pokud bychom se podívali na příklad z historie, může nejzazší termín vycházet zhruba na listopad příštího roku. První Switch byl oznámený v říjnu 2016 a na pulty obchodů se dostal v březnu 2017.

Podle spekulací by Switch 2 měl pohánět čip Tegra230, konzole má mít OLED displej od Samsungu, byť launchové modely možná budou disponovat LCD variantou od výrobce Sharp. Počítá se údajně opět s nosiči ve formě cartridgů a 12 GB RAM, přenosná konzole by pak měla podporovat technologii Nvidia DLSS.