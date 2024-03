Chystá se další filmový Mario, dočkáme se za dva roky

Super Mario Bros. ve filmu byli pro Nintendo neskutečný úspěch. Filmová adaptace dobrodružství slavného instalatéra vydělala více než miliardu dolarů a jde tak o nejvýdělečnější animovaný film v dějinách. Není proto divu, že se dočkáme pokračování. Na sociální síti X to oznámil sám „otec Maria“, Šigeru Mijamoto.

This is Miyamoto. We are now creating a new animated film based on the world of Super Mario Bros. This film is planned for release in theaters on April 3rd, 2026 in the US and many other markets, and throughout the month of April in other territories. [1/2]