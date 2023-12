Filmová Zelda má připomínat hraný snímek od Mijazakiho, přeje si režisér

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (SWITCH)

Pokračování jednoho z nejúspěšnějších dílů série The Legend of Zelda s podtitutlem Breath of the Wild nás opět zavede do fantasy světa království Hyrule a dalších po boku Linka a princezny Zeldy. Tentokrát se podíváme také do oblak!