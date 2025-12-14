Survival Forest drasticky mění směr. Třetí díl přechází z lesů na mimozemskou planetu
zdroj: Endnight Games

Survival Forest drasticky mění směr. Třetí díl přechází z lesů na mimozemskou planetu

PC

14. 12. 2025 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Série The Forest se řadí mezi nejoblíbenější survivaly, které jsou současně i dobře hodnocené. Jednička i dvojka se vyznačovaly hutnou atmosférou, kde vás strašili kanibalové i stíny. Studio Endnight ovšem neusnulo na vavřínech, proto na letošních The Game Awards představili překvapivý třetí díl.

Forest 3 drasticky mění směr a z neprostupných lesů se přesuneme na mimozemskou planetu, kde společně s hlavní postavou ztroskotáme. Prostředí je temné, téměř vše vás chce zabít a vypadá to, jakoby tady nastala apokalypsa, kterou přežili jen podivní tvorové. Zkrátka trochu Lovecrafta, trochu Kodžimy.

Sons of the Forest
Aktuality
V nádherném survivalu Sons of the Forest můžete stavět vory

Premiérová ukázka prozradila jen málo. Je zjevné, že se znovu pokusíme přežít na nehostinném místě, kde nám budou společnost dělat robotičtí společníci i jakási ruka, která bude mít hned řadu využití. Posun ke sci-fi nicméně znamená i pokročilé technologie a energetické střelné zbraně. Otázkou je, jestli na zdejší chapadlovitou chamraď budou stačit.

Odhalení je zkrátka tajemné jako samotný příběh. Z náznaků je pravděpodobné, že hlavním cílem bude dostat se domů. Anebo půjde o překvapivé mezidimenzionální pokračování, které se například skrze artefakty nakonec napojí i na předchozí díly. Kdy a kde zjistíme pravdu nám studio zatím tají.

Smarty.cz
Tagy:
horor survival The Game Awards 2025
Zdroje:
Endnight Games
Hry:
Forest 3
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články