Survival Forest drasticky mění směr. Třetí díl přechází z lesů na mimozemskou planetu

Série The Forest se řadí mezi nejoblíbenější survivaly, které jsou současně i dobře hodnocené. Jednička i dvojka se vyznačovaly hutnou atmosférou, kde vás strašili kanibalové i stíny. Studio Endnight ovšem neusnulo na vavřínech, proto na letošních The Game Awards představili překvapivý třetí díl.
Forest 3 drasticky mění směr a z neprostupných lesů se přesuneme na mimozemskou planetu, kde společně s hlavní postavou ztroskotáme. Prostředí je temné, téměř vše vás chce zabít a vypadá to, jakoby tady nastala apokalypsa, kterou přežili jen podivní tvorové. Zkrátka trochu Lovecrafta, trochu Kodžimy.
Premiérová ukázka prozradila jen málo. Je zjevné, že se znovu pokusíme přežít na nehostinném místě, kde nám budou společnost dělat robotičtí společníci i jakási ruka, která bude mít hned řadu využití. Posun ke sci-fi nicméně znamená i pokročilé technologie a energetické střelné zbraně. Otázkou je, jestli na zdejší chapadlovitou chamraď budou stačit.
Odhalení je zkrátka tajemné jako samotný příběh. Z náznaků je pravděpodobné, že hlavním cílem bude dostat se domů. Anebo půjde o překvapivé mezidimenzionální pokračování, které se například skrze artefakty nakonec napojí i na předchozí díly. Kdy a kde zjistíme pravdu nám studio zatím tají.