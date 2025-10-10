Studio Heart Machine propouští a ukončuje vývoj Hyper Light Breaker
Minulý pátek jsem ve článku o propouštění studia Starbreeze napsal, že se situace ve videoherním průmyslu zdánlivě trochu uklidnila. Mé prohlášení zjevně nemohlo být dále od pravdy. Jen po několika dnech příchází se zprávou o propouštění studio Heart Machine.

Tým, který stál za sympatickými akčními adventurami Hyper Light Drifter a Solar Ash, webu Game Developer prozradil, že aktuální situace je pro něj nadále neudržitelná. Ukončuje proto vývoj hry Hyper Light Breaker a propouští část zaměstnanců. Důvodem jsou změny ve financování, konsolidace a nejisté prostředí.

zdroj: Heart Machine

„Během dokončování prací na hře Hyper Light Breaker jsme museli učinit těžké rozhodnutí a rozloučit se s několika talentovanými členy týmu. Nebylo to pro nás ideální řešení, ale vzhledem k okolnostem jediné možné. Ačkoliv tato cesta znamená konec projektu, odráží širší vlivy mimo naši kontrolu, včetně změn ve financování, konsolidace společností a nejistého prostředí, ve kterém se dnes pohybuje mnoho malých studií, jako je to naše,“ oznámili zástupci.

Hyper Light Breaker vyšel v předběžném přístupu v lednu letošního roku, kde se setkal s výraznou kritikou. Studio na ni promptně reagovalo a změnilo přístup k aktualizacím a chystaným prvkům. Změna ale zřejmě nebyla dostatečná, nadále jsou uživatelské recenze smíšené a poslední vlna recenzí reflektuje oznámení palci dolů.

Hyper Light Drifter
Recenze
Hyper Light Drifter - recenze

Celek i přes útrapy slibuje, že se projekt pokusí dovést do odladěného stavu, se kterým budou spokojené všechny zúčastněné strany. Do konce roku žádná aktualizace nevyjde, ale v lednu dojde na jednu velkou, kde by měly být dokončené klíčové systémy.

„Na leden ještě něco chystáme. Plánujeme vydat něco smysluplného, propracovaného a kompletního, jak to jen v současné situaci jde. Děláme, co můžeme, abychom vylepšili, co se dá, a dokončili klíčové systémy, aby hra vyvrcholila uspokojivým závěrem,“ přislíbil mluvčí Heart Machine.

Snad jen zbývá držet palce, aby konec vývoje Hyper Light Breaker pro studio nebyl úplným koncem a z nezáviděníhodné situace se ještě zvládlo dostat.

Nejnovější články