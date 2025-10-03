U tvůrců Payday se propouští a ruší se fantasy projekt
zdroj: Foto: Starbreeze

U tvůrců Payday se propouští a ruší se fantasy projekt

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Smutné páteční zprávy – i když se může na první pohled zdát, že se situace ve videoherním průmyslu po dlouhotrvající vlně propouštění uklidnila, není to pravda. Studia kolikrát jen v tichosti bojují s osudem a snaží se vyřešit problémy. Něco, co se týmu Starbreeze zjevně úplně nepovedlo.

Tvůrčí celek, stojící za sérii Payday nebo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, s lítostí oznámil, že musel zrušit vývoj hry s kódovým označením Project Baxter. Šlo o kooperativní live-service titul ze světa Dungeons & Dragons, původně oznámený v roce 2023.

zdroj: Deep Silver

Krok společnost donutil k rozpuštění týmu, který na projektu pracoval. Jedna jeho část se převelela k vývoji jiných her, zbytek se musel s firmou rozloučit. Konkrétně jde o 44 lidí, kterým ředitel studia Adolf Kristjansson děkuje za dosavadní práci.

Den of Wolves
Preview
Tvůrci Payday se v Den of Wolves vrátí k loupeživým kořenům se špetkou kyberpunku

„Bylo to těžké, ale nutné rozhodnutí. Naše strategie je jasná – Payday je jednou z nejvíce známých herních značek s bezkonkurenčním dosahem a potenciálem. Zaměřením našich investic a talentů na tuto sérii můžeme urychlit přibývání nového obsahu, zaujmout hráče větším množstvím možností a posílit pozici Starbreeze jako jasného lídra v žánru heistových her. Jde o to, abychom se více soustředili na vytváření nejvyšší dlouhodobé hodnoty pro naše hráče, zaměstnance a akcionáře,“ napsal v prohlášení.

Zrušení Projectu Baxter a důslednější zaměření na loupežnou sérii by firmě mělo pomoci k tomu, aby za rok 2026 měla pozitivní cash-flow, tedy získá větší obnos financí, než jaký musí vydat. Každopádně u Payday 3 nadále mají dost práce, aby hru dotvořili ke spokojenosti všech (recenze).

Smarty.cz
Tagy:
propouštění akční multiplayer kooperace střílečka
Zdroje:
Rock, Paper, Shotgun, Starbreeze
Hry:
Payday 3
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer

Nejnovější články