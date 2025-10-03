U tvůrců Payday se propouští a ruší se fantasy projekt

Smutné páteční zprávy – i když se může na první pohled zdát, že se situace ve videoherním průmyslu po dlouhotrvající vlně propouštění uklidnila, není to pravda. Studia kolikrát jen v tichosti bojují s osudem a snaží se vyřešit problémy. Něco, co se týmu Starbreeze zjevně úplně nepovedlo.
Tvůrčí celek, stojící za sérii Payday nebo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, s lítostí oznámil, že musel zrušit vývoj hry s kódovým označením Project Baxter. Šlo o kooperativní live-service titul ze světa Dungeons & Dragons, původně oznámený v roce 2023.
Krok společnost donutil k rozpuštění týmu, který na projektu pracoval. Jedna jeho část se převelela k vývoji jiných her, zbytek se musel s firmou rozloučit. Konkrétně jde o 44 lidí, kterým ředitel studia Adolf Kristjansson děkuje za dosavadní práci.
„Bylo to těžké, ale nutné rozhodnutí. Naše strategie je jasná – Payday je jednou z nejvíce známých herních značek s bezkonkurenčním dosahem a potenciálem. Zaměřením našich investic a talentů na tuto sérii můžeme urychlit přibývání nového obsahu, zaujmout hráče větším množstvím možností a posílit pozici Starbreeze jako jasného lídra v žánru heistových her. Jde o to, abychom se více soustředili na vytváření nejvyšší dlouhodobé hodnoty pro naše hráče, zaměstnance a akcionáře,“ napsal v prohlášení.
Zrušení Projectu Baxter a důslednější zaměření na loupežnou sérii by firmě mělo pomoci k tomu, aby za rok 2026 měla pozitivní cash-flow, tedy získá větší obnos financí, než jaký musí vydat. Každopádně u Payday 3 nadále mají dost práce, aby hru dotvořili ke spokojenosti všech (recenze).