Stronghold Crusader: Definitive Edition slaví úspěch: 250 tisíc prodaných kopií, nový obsah na cestě

I když by se to třeba na první pohled nemuselo zdát, Stronghold Crusader: Definitive Edition slaví úspěch, za který jsou ve FireFly Studios upřímně rádi. Značka nadále zůstává v živé paměti a fanouškovská základna stratégů natolik mocná, aby zvládla vygenerovat slušná čísla.
V oficiální zprávě se tak tým chlubí, že se oprášené verze křižáckých výprav podařilo během prvních dvou týdnů prodat přes 250 tisíc kopií. Na první pohled se čtvrt milionu nemusí jevit jako moc vysoké číslo, ale s ohledem na letitost původní hry jde o významný milník, potvrzený i první příčkou v celosvětové prodejnosti na Steamu.
zdroj: FireFly Studios
Dle oficiálních metrik se do definitivní edice v jeden moment podívalo něco málo přes 16 tisíc uživatelů Steamu, kteří zde zanechali velmi kladné uživatelské recenze. V aktuální chvíli platí, že 90 % ze všech 4 556 recenzí zvedá palec nahoru.
Aby si celek udržel obecně pozitivní rozpoložení, představil blížící se dodatečný obsah. První velká aktualizace vyjde na podzim a bude rozdělená do dvou částí – bezplatné a placené. Zdarma herní obsah obohatí poněkud vyschlý pán bažin The Crocodile.
Jde o nového počítačem řízeného protivníka, který bude mít vlastní unikátní taktiku, design hradu, armádu i osobnost. Do křížku se s ním dáte v šarvátkách, ale i v nové ekonomické kampani složené z pěti misí, kde se sice taky bude bojovat, ale cesty k vítězství budou spočívat hlavně v ovládnutí ekonomických odvětví a mechanismů života na hradě. Kromě toho dorazí ještě tři nové mapy, jedna pro každý z přítomných režimů.
Mezitím placená část obsahu představí rovnou dva nové protivníky (The Canary a The Trader) a sadu 9 nových misí Sands of Time, které musíte splnit do určitého časového limitu, abyste se umístili v žebříčku. Očekávejte důkladný test válečnických dovedností, jež prozkouší výzvy nových příchozích vladařů. Detaily FireFly odtajní v následujících týdnech.
Cena aktualizované verze je 19,99 eur, dostupná je pouze na PC.