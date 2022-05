Společnost Sony vypracovala ultimátní slovníček herních pojmů

16. 5. 2022 11:39 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud přestáváte rozumět dnešní mládeži či ještě hůř vlastním dětem, které u počítače řvou na své kamarády na druhé straně planety výrazy jako „Git Gud!“ nebo „Jaký máš DPS?“ nebo „Hodím tam AoE“, pak zjevně potřebujete slovník. Ale ne ledajaký, jelikož jde o poměrně mladé termíny herního slangu, které Slovník spisovné češtiny možná vůbec nikdy obsahovat nebude.

Pomůže vám ale společnost Sony a její „Ultimátní seznam populárních herních termínů“ seřazený od A do Z. V něm se dozvíte, že Git Gud pochází z fráze Get Good a říká se hráčům, kteří jsou frustrovaní z nějaké výzvy, přičemž cesta k úspěchu má vést přes sebezdokonalování. Viz následující video od skvělých Viva La Dirt League.

DPS je zase zkratka pojmu damage per second neboli označení toho, kolik vaše postava dává poškození za vteřinu. A AoE sice může evokovat sérii Age of Empires, ale jde o zkratku jiného termínu Area of Effect, který označuje útoky mající efekt ve větší oblasti.

Přestože Sony svůj slovníček nazývá ultimátním, myslím si, že má ještě značné mezery a nepokrývá zdaleka vše, co k dnešnímu hernímu slangu patří, obzvlášť pak v online prostředí. Například takový Teabagging byste v něm hledali marně, a přitom jde o velmi populární formu zesměšnění soupeře, kdy nad obličejem jeho mrtvoly děláte dřepy…

Ale snaha se samozřejmě cení a slovníček od Sony může být prospěšný mnohým nehráčům i hráčům, kteří se v dnešní mluvě ztrácejí.

Možná si říkáte, zda v Sony skutečně vytvořili něco takového jen tak pro radost. Kdepak, je za tím něco víc. Tu a tam jsou fráze předělené příkladem z praxe typu: „V designu bossů Elden Ring se často používají útoky s plošným účinkem, kdy děsiví nepřátelé jako Godrick the Grafted vyplňují oblasti arény ohněm a burácejícími vichry.“

Taková informace je více než vítaná, člověk si pod tím hned představí něco víc než jen suchou frázi. Ale každý z těchto příkladů je vlastně reklamou odvádějící vás do e-shopu PlayStationu. Pokud vás zláká například termín procedurální generování, Sony vám hned nabízí možnost jeho vyzkoušení v praxi v sandboxu No Man’s Sky. Ale takový styl reklamy je vlastně docela smysluplný.