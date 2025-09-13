Slay the Spire 2 se odkládá na příští rok. Silksong je v tom nevinně
zdroj: Mega Crit Games

Slay the Spire 2 se odkládá na příští rok. Silksong je v tom nevinně

Android PC MAC Switch iOS iPadOS

13. 9. 2025 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Slay the Spire 2
Slay the Spire 2
Slay the Spire 2
Galerie

Pokračování populárního karetního roguelike Slay the Spire se k nám dostane později, než bylo původně v plánu. Studio Mega Crit oznámilo, že místo plánovaného startu předběžného přístupu na podzim vypukne sestavování balíčku až v březnu 2026. Přesné datum zatím neprozradilo, ale s lehkou nadsázkou potvrdilo alespoň den v týdnu. Druhý díl totiž vyjde ve čtvrtek, což podle kalendáře znamená, že připadá v úvahu 5., 12., 19. nebo 26. března 2026.

„Víme, že to není zpráva, kterou chcete dostat,“ uvedli vývojáři v příspěvku na Steamu. „Nemáme pro to žádný dramatický důvod. Některým členům týmu zasáhly do práce osobní věci (všichni jsou v pořádku!), zároveň jsme si příliš často říkali ‚nebylo by super, kdyby…‘, a hlavně hra prostě potřebuje víc času na vyladění, aby splnila naše nároky.“

zdroj: Mega Crit Games

Součástí oznámení byla i vtipně pojatá sekce FAQ, kde studio kupříkladu ujišťuje, že za odkladem nestojí jiné tituly. „Na novém termínu jsme se domluvili ještě předtím, než bylo oznámeno datum vydání Silksongu,“ napsal Mega Crit. „Čistě náhodou to vyšlo podobně. Alespoň budete mít při čekání co hrát.“

Slay the Spire
Novinky
Ve Slay the Spire jsou grafické chyby, jelikož na levném monitoru při vývoji nebyly vidět

Na první pohled působí Slay the Spire 2 hodně podobně jako originál, při bližším zkoumání ale přináší viditelné změny. Tvůrci přepracovali grafickou stránku, která kombinuje 3D modely s 2D prostředím, a slibují i rozsáhlejší obsah. Jednou z největších novinek z hlediska hratelnosti budou alternativní akty, tedy variace jednotlivých kapitol, které mají zvýšit rozmanitost při opakovaném hraní. Každá varianta nabídne odlišné prostředí, nepřátele, události i bossy. Studio zatím odhalilo dvě ukázky: Bujnou džungli Overgrowth a temné podzemní kanály Underdocks.

Fanoušci si tedy na návrat budování balíčků a zdolávání věže budou muset počkat o něco déle. Vývojáři ale věří, že díky odkladu dostaneme do rukou ještě propracovanější a zábavnější hru, která zdárně naváže na vřelé přijetí výborného prvního dílu.

Smarty.cz
Tagy:
karty fantasy karetní roguelike karetní hra deckbuilding Slay the Spire (série)
Zdroje:
Mega Crit
Hry:
Slay the Spire 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer

Nejnovější články