Slay the Spire 2 se odkládá na příští rok. Silksong je v tom nevinně

Pokračování populárního karetního roguelike Slay the Spire se k nám dostane později, než bylo původně v plánu. Studio Mega Crit oznámilo, že místo plánovaného startu předběžného přístupu na podzim vypukne sestavování balíčku až v březnu 2026. Přesné datum zatím neprozradilo, ale s lehkou nadsázkou potvrdilo alespoň den v týdnu. Druhý díl totiž vyjde ve čtvrtek, což podle kalendáře znamená, že připadá v úvahu 5., 12., 19. nebo 26. března 2026.
„Víme, že to není zpráva, kterou chcete dostat,“ uvedli vývojáři v příspěvku na Steamu. „Nemáme pro to žádný dramatický důvod. Některým členům týmu zasáhly do práce osobní věci (všichni jsou v pořádku!), zároveň jsme si příliš často říkali ‚nebylo by super, kdyby…‘, a hlavně hra prostě potřebuje víc času na vyladění, aby splnila naše nároky.“
zdroj: Mega Crit Games
Součástí oznámení byla i vtipně pojatá sekce FAQ, kde studio kupříkladu ujišťuje, že za odkladem nestojí jiné tituly. „Na novém termínu jsme se domluvili ještě předtím, než bylo oznámeno datum vydání Silksongu,“ napsal Mega Crit. „Čistě náhodou to vyšlo podobně. Alespoň budete mít při čekání co hrát.“
Na první pohled působí Slay the Spire 2 hodně podobně jako originál, při bližším zkoumání ale přináší viditelné změny. Tvůrci přepracovali grafickou stránku, která kombinuje 3D modely s 2D prostředím, a slibují i rozsáhlejší obsah. Jednou z největších novinek z hlediska hratelnosti budou alternativní akty, tedy variace jednotlivých kapitol, které mají zvýšit rozmanitost při opakovaném hraní. Každá varianta nabídne odlišné prostředí, nepřátele, události i bossy. Studio zatím odhalilo dvě ukázky: Bujnou džungli Overgrowth a temné podzemní kanály Underdocks.
Fanoušci si tedy na návrat budování balíčků a zdolávání věže budou muset počkat o něco déle. Vývojáři ale věří, že díky odkladu dostaneme do rukou ještě propracovanější a zábavnější hru, která zdárně naváže na vřelé přijetí výborného prvního dílu.