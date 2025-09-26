Selhání úspěšnou cestou dopředu? Špionážní Zero Parades sází na unikátní vyprávění

Přestože je situace kolem studia ZA/UM poněkud kontroverzní, je třeba si přiznat, že Zero Parades vypadá dobře. Už první ukázka naznačovala neotřelý svět a příběh, což potvrzuje nejen Šárka ve svých dojmech, ale taktéž první pořádné video se záběry z hraní.
Rukopis známý z Disco Elysium je sice patrný na první pohled, přesto novinka působí odlišně. Špionážní RPG slibuje svět plný paranoie, surrealismu a boje o vykoupení v roli agentky Hershel Wilk alias Cascade, s níž se život moc nepáral. Stačila jediná chyba a nepomohla ani její asertivita, ani ambice. I přes svá selhání je ale znovu povolaná do akce.
Aby vyprávění fungovalo správně, musí být zaobalené do funkčních herních mechanismů. Hra zůstává věrná svým cRPG kořenům, takže pokud máte rádi předchůdce, budete tu jako doma. Což ale neznamená, že nepřibudou novinky.
Jednou z nich jsou „dramatická střetnutí“. Jde o intenzivní momenty, kdy se čas zastaví a vy musíte učinit řadu rozhodnutí, abyste vyvázli se zdravou kůží. O úspěchu kromě voleb rozhodne hod kostkou, jehož výsledek ovlivňují jednotlivé atributy. Jako příklad ZA/UM uvádí situaci, kdy vás někdo pronásleduje a vy se musíte rozhodnout, jestli se schováte v davu, pokusíte se prchnout, či se svým pronásledovatelům postavíte.
Neúspěch nicméně automaticky neznamená konec. Základním pilířem zdejšího designu je opět filozofie „selháním vpřed“. Příběh pokračuje bez ohledu na výsledek, jenom na vás čeká překvapení a změny na základě východiska. Aby se podobné situace patřičně opepřily, přidalo studio novou funkci přepínání, díky kterému můžete kostkami hodit s výhodou za cenu malé oběti.
Špionem nemůže být kdekdo. Agent si musí projít speciální výcvikem těla i mysli, což se převedlo do herního mechanismu. Tým rozšiřuje systém „myšlenek“ a převádí ho do prvku kondicionování. Ten u Hershel reflektuje změny na základě stresových situací a tlaku posílením ducha, čímž si vylepšíte dovednosti nebo dostanete přístup k novým způsobům uvažování. Oproti Disco Elysium bude celý systém svižnější, protože hrdinka nemá časový komfort několika dní.
Zero Parades kromě PC vyjde v příštím roce i na PlayStation 5. Další platformy prozatím potvrzené ani vyvrácené nebyly.