Nástupce Disco Elysium dostává konkrétnější obrysy. Zero Parades vás nechá hrát za špionážní trosku
zdroj: ZA/UM

Nástupce Disco Elysium dostává konkrétnější obrysy. Zero Parades vás nechá hrát za špionážní trosku

PC

19. 8. 2025 21:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Zero Parades
Zero Parades
Zero Parades
Galerie

Studio ZA/UM se sice po interní nepohodě nachází ve „vykuchaném“ stavu, přesto v něm několik členů zůstalo, aby mohli pracovat na dalším projektu. Ten se v březnu objevil pod krycím názvem Project [C4] se surrealistickou ukázkou, která ale zdá se trochu klamala tělem, jelikož hra nakonec půjde v dost podobných šlépějích jako předchůdce.

Gamescom přinesl oficiální oznámení, z něhož už je jasné, že titul ponese jméno Zero Parades. Noviny zaobalil novou ukázkou, která na začátku díky renderovaným částem působí dost odlišně, trochu jako Metal Gear Solid. V samotném závěru ale dojde na útržky z alfy, které už mají známější kontury rozeznatelného stylu studia.

zdroj: ZA/UM

A konkrétnější tvar dostává i příběh. Zahrajete si za brilantní, leč vyhořelou agentku Hershel Wilk alias Cascade. Před pěti lety přivedla svůj tým ke zkáze a od té doby se topí ve výčitkách a temnotě. Teď ale není čas na lítost, jelikož vás povolali zpět, abyste znovu prokázali svou hodnotu.

PROJECT [C4] - Teaser Trailer
Novinky
Vykuchané studio, které přineslo Disco Elysium, představuje bizarní Project [C4]

Události nebudou oproštěné o náročná témata identity a psychologické hloubky, která jsou zachycená v boji o kulturní a ideologickou moc, kde město je jednou z hlavních postav. Navíc je plné technofašistů, mezinárodních bankéřů a jiných existencí, s nimiž přijdete do styku a možná je přesvědčíte, aby vám pomohli s vašimi plány. Jenom se připravte na to, že úspěch je tady vzácnou komoditou a vy se proto musíte naučit žít s následky nelehkých rozhodnutí.

Studio slibuje špionážní RPG jízdu plnou surrealistických prvků, kde nelegální vymazávání paměti, krachující vesmírné programy a státem sponzorované popové hvězdy jsou na denním pořádku. Dystopický svět, v němž šťastný konec čeká jen na pár vyvolených. Pokud se nicméně celku povede úspěšně navázat na předchozí projekt, těmi šťastnými jistě budou v Zero Parades nakonec hlavně hráči.

Smarty.cz
Tagy:
RPG
Zdroje:
ZA/UM
Hry:
Zero Parades
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení

Nejnovější články