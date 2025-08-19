Nástupce Disco Elysium dostává konkrétnější obrysy. Zero Parades vás nechá hrát za špionážní trosku

Studio ZA/UM se sice po interní nepohodě nachází ve „vykuchaném“ stavu, přesto v něm několik členů zůstalo, aby mohli pracovat na dalším projektu. Ten se v březnu objevil pod krycím názvem Project [C4] se surrealistickou ukázkou, která ale zdá se trochu klamala tělem, jelikož hra nakonec půjde v dost podobných šlépějích jako předchůdce.
Gamescom přinesl oficiální oznámení, z něhož už je jasné, že titul ponese jméno Zero Parades. Noviny zaobalil novou ukázkou, která na začátku díky renderovaným částem působí dost odlišně, trochu jako Metal Gear Solid. V samotném závěru ale dojde na útržky z alfy, které už mají známější kontury rozeznatelného stylu studia.
zdroj: ZA/UM
A konkrétnější tvar dostává i příběh. Zahrajete si za brilantní, leč vyhořelou agentku Hershel Wilk alias Cascade. Před pěti lety přivedla svůj tým ke zkáze a od té doby se topí ve výčitkách a temnotě. Teď ale není čas na lítost, jelikož vás povolali zpět, abyste znovu prokázali svou hodnotu.
Události nebudou oproštěné o náročná témata identity a psychologické hloubky, která jsou zachycená v boji o kulturní a ideologickou moc, kde město je jednou z hlavních postav. Navíc je plné technofašistů, mezinárodních bankéřů a jiných existencí, s nimiž přijdete do styku a možná je přesvědčíte, aby vám pomohli s vašimi plány. Jenom se připravte na to, že úspěch je tady vzácnou komoditou a vy se proto musíte naučit žít s následky nelehkých rozhodnutí.
Studio slibuje špionážní RPG jízdu plnou surrealistických prvků, kde nelegální vymazávání paměti, krachující vesmírné programy a státem sponzorované popové hvězdy jsou na denním pořádku. Dystopický svět, v němž šťastný konec čeká jen na pár vyvolených. Pokud se nicméně celku povede úspěšně navázat na předchozí projekt, těmi šťastnými jistě budou v Zero Parades nakonec hlavně hráči.