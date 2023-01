Šéf vývoje World of Warcraft Classic si stěžoval v práci. Vyhodili ho

25. 1. 2023 14:13 | Novinky | autor: Jan Slavík

Brian Birmingham, jeden z šéfů vývoje World of Warcraft Classic, už nepracuje pro Blizzard. Dovolil si totiž protestovat proti kvótám pro hodnocení zaměstnanců, které měl jako vedoucí pracovník povinnost udělovat. Hodnocení pak ovlivňovalo nejen finanční odměnu vývojářů, ale i jejich šanci na kariérní postup.

Kámen úrazu leží v tom, že hodnocení muselo povinně splňovat křivku. Jinak řečeno, nebylo možné, aby všichni dostali pochvalu, Birmingham chtě nechtě musel někoho hodnotit mizerně bez ohledu na vlastní skutečný názor, protože je pro vedení firmy evidentně zcela nemyslitelné, aby všichni pracovali dobře. Zhruba 5 % zaměstnanců muselo zkrátka stůj co stůj dostat nejnižší známku.

Blizzard tento systém zavedl v roce 2021 a podle dřívějšího vyjádření měl být výsledkem „excelentní výkon pracovníků“ a metodika měla „zajistit, aby zaměstnanci, kteří nepracují dle očekávání, obdrželi upřímnou zpětnou vazbu a plán, jak se zlepšit“.

To všechno navzdory dlouhodobé kritice podobných metod a také třeba dřívější aféře v Microsoftu, kde hodnotící systém praktikovali také, ale zjistilo se, že si zaměstnanci místo kýžené excelence raději navzájem sabotují projekty a vráží kudly do zad ve strachu o vlastní hodnocení. Microsoft přestal systém, který jeho vlastní zaměstnanci pro média označili za „naprosto destruktivní proces“, používat v roce 2013.

Birminghamovi se prachvůbec nelíbilo, že by měl někomu hodit klacek pod nohy čistě kvůli naplnění kvóty, a svou frustraci ventiloval v e-mailu, o kterém informoval sever Bloomberg. Sám Birmingham pak na Twitteru potvrdil jeho autenticitu, ale zdůraznil, že on sám ho serveru neposkytl.

Podle onoho e-mailu se mu dva roky dařilo kvóty obcházet, ale teď už by musel někoho podrazit, aby udržel křivku. Spolu s ostatními lidmi na vyšších pozicích to prý chtěli vyřešit tak, že dají nízké hodnocení sami sobě, ale firma jim to nepovolila. Nařízení o hodnotící metodice podle Birminghama také pravděpodobně nepochází z hlav vedení Blizzardu, ale může za něj výkonné ředitelství mateřské společnosti Activision Blizzard King (ABK).

„Systém podněcuje rozbroje mezi zaměstnanci, vzájemné sabotáže práce, vzbuzuje tendence k hledání málo výkonných týmů, kde se pak vývojář může snadno stát nejvýkonnějším pracovníkem, a ve výsledku podrývá důvěru a ničí tvořivost,“ napsal Birmingham.

Birmingham také ještě před odesláním e-mailu zmínil, že zvažuje rezignaci. Následně si ho pozvalo na kobereček personální oddělení. Tam potvrdil, že přemýšlí o odchodu, a odmítl pokračovat v práci, dokud budou platit hodnotící kvóty. Obratem dostal výpověď. Což mi lehce připomíná jeden výjev ze starého Japonska, kdy posel z lidu zastavil císařský průvod, aby předal petici, načež mu okamžitě z principu usekli hlavu, než se vůbec někdo zabýval obsahem zprávy.

„Nemůžu poslechnout nařízení, které umožňuje ABK krást zasloužené peníze zaměstnancům, a nemůžu o tom lhát,“ napsal poté Birmingham na Twitteru. Hry od Blizzardu si ale, dle vlastních slov, klidně dál zahraje a vůči zaměstnancům necítí žádnou nevraživost. Kdyby mohl, do Blizzardu by se klidně vrátil, aby mohl „bojovat se systémem hodnocení zevnitř“.

Blizzard k věci zatím neposkytl žádný komentář. Ale kdo ví, bylo to právě až po mediální expozici, kdy Microsoft od metodiky upustil, třeba něco podobného proběhne i zde. Anebo se o to postará přímo Microsoft – pokud se mu někdy povede dovést plánovanou akvizici Activision Blizzardu do zdárného konce.