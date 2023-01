Blizzard skončil v Číně a fanoušci nejsou nadšení

24. 1. 2023 16:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Před nějakou dobou se objevily neshody mezi americkým Blizzardem a čínským konglomerátem NetEase, který se firmě staral o zastoupení a vydávání her na čínském trhu. Společnosti se nakonec po 14 letech rozkmotřily, ukončily spolupráci a Blizzard tím v Číně své hry přestal prodávat a nyní i provozovat.

Včera, 23. ledna, došlo k ukončení provozu a podpory pro stávající tituly, mezi které patří kooperační akce Overwatch, karetní Hearthstone, strategický Starcraft II, akční Diablo 3 a samozřejmě stále populární MMORPG World of Warcraft. Bohužel, prosbě o odklad vypnutí o šest měsíců nebylo vyhověno kvůli tomu, že Blizzard údajně jednal s dalšími čínskými obchodními partnery, což se NetEasu nelíbilo. Jediným přeživším se stalo Diablo Immortal, které spadá pod jinou, zatím neukončenou smlouvu.

Ať už je důvodem k neshodám mezi firmami jakýkoliv, ve výsledku je odnesou především hráči. Ostatně právě World of Warcraft patřil mezi deset nejpopulárnějších tamějších her, kdy v oblíbeném MMORPG mnoho čínských hráčů nechalo možná až nezdravé množství hodin. Ani ostatní tituly vydavatelství rozhodně neměly nouzi o zájem.

Proto Twitter a čínskou sociální síť Weibo zaplavila řada příspěvků od fanoušků, kteří situaci nesou poměrně těžce. Objevují výkřiky o tom, že si obě společnosti vzali hráče jako rukojmí a že se nejednalo pouze o hru, ale také o vzpomínky celé generace.

K situaci se vyjádřil také bývalý šéf vývoje Hearthstone, Ben Brode, který ji považuje za tragédii.

God this is so tragic — Ben Brode (@bbrode) January 23, 2023

O pravděpodobně největší kuriozitu se nicméně postarali samotní zaměstnanci firmy NetEase, kteří před svou budovou zničili obří sochu sekery z World of Warcraft a vystěhovali své kanceláře. Tímto krokem měli prý vyjádřit nespokojenost s chováním Blizzardu. Zaměstnanci, kteří se do ničení zapojili, měli za své úsilí v místní kavárně zdarma dostat nápoj zvaný „Blizzard Green Tea“. Pro kontext - zelený čaj má být podle internetového slangu čínskou nadávkou pro osobu, která se chová nevinně, ale ve skutečnosti je úskočná a chamtivá.

Jak to bude s hrami od Blizzardu v Číně v budoucnosti, zatím není jasné. Vydavatelství se údajně snaží uzavřít smlouvu s nějakým dalším partnerem, který by sdílel jeho hodnoty. Jestli a kdy se tak stane, případně za pomoci jakého partnera, zůstává otázkou bez jasné odpovědi.

Čínské hráče však může částečně uklidnit prohlášení, které tvrdí, že jejich profily zůstanou bezpečně uložené. Takže pokud dojde na znovuspuštění her, neměli by přijít o své oblíbené a těžce vydřené postavy. Ale jisté to není.