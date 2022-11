Blizzard a NetEase se rozcházejí. Konec WoWka v Číně?

18. 11. 2022 13:23 | Novinky | autor: Jan Slavík

Abyste jako vývojáři mohli svou hru oficiálně a legálně nabídnout na lukrativním čínském trhu, místní zákony vyžadují, abyste k tomu využili domácího distributora. Blizzard proto již od roku 2008 využíval služeb koncernu NetEase, který se staral o vydání prakticky všech jeho her. Obě strany se však nedokázaly dohodnout na nové smlouvě a zdá se, že se dlouholeté partnerství chýlí ke konci.

Prodej her od Blizzardu bude v Číně v blízké budoucnosti ukončen a provoz stávajících titulů skončí 23. ledna 2023. Jedná se téměř o všechno, co má Blizzard v portfoliu: Končí World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Starcraft II, Heroes of the Storm, Diablo 3 i Warcraft 3: Reforged, i když, pravda, v případě posledně jmenovaného titulu nejspíš čínští hráči nijak zvlášť neutrpí. Jediný nezasažený titul bude Diablo Immortal, jehož provoz je předmětem jiné smlouvy, na níž se nic měnit nebude.

Obě firmy událost komentovaly nicneříkajícími prohlášeními o rozdílech ve výhledové filozofii rozvoje a podobně, v čem přesně ležel kámen úrazu, se tudíž nejspíš nedozvíme. A jak se skutečně situace vyvine, si také budeme muset počkat – čínský herní trh je jeden z nejvýnosnějších na světě a zejména World of Warcraft se tam pořád hraje víc než dost (v roce 2021 to byla devátá nejhranější a sedmá nejvýdělečnější počítačová hra v Číně), je tedy krajně nepravděpodobné, že by si Blizzard sbalil svých pět švestek a prostě vypadl.

Nabízí se přechod pod jiného distributora, přičemž nejlogičtěji by se jevil Tencent, který se už nyní stará o čínské verze mobilního Call of Duty. Problém však je, že při podobných změnách musí tituly znovu projít schvalovacím procesem místních úřadů. A to může, dle nálady, trvat klidně měsíce.

A druhá strana mince? NetEase se tváří, že je jim to tak nějak jedno. Tvrdí, že hry od Blizzardu tvořily nízké jednotky procent jejich výdělku, a konec partnerství tak pro jejich byznys neznamená nic. A ona to klidně může být pravda, NetEase v posledních letech globálně expanduje a na domácí trh se soustředí o něco méně než dříve. Je tudíž možné, že už Blizzard prostě nepotřebuje.

Stejně tak se ale může jednat jen o fasádu pro veřejnost, protože dle Reuters firma přijde o 6-8 % tržeb, jelikož licencované hry se na výdělku NetEase podílejí z 10 % a 80 % z nich bylo právě od Blizzardu. A to zas nejsou čísla, nad kterými by se dalo úplně jen tak mávnout rukou.

Reuters navíc hlásí, že se akcie NetEase po oznámení rozkolu během ranního obchodování na hongkongské burze propadly o 11 %.