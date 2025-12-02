První série seriálu Assassin’s Creed od Netflixu se má odehrávat ve starověkém Římě

Chystaná seriálová adaptace Assassin’s Creed od Netflixu zřejmě zamíří do éry, kam se žádná z her v sérii dosud nevydala. Podle informací serveru Nexus Point News má být první řada zasazená do starověkého Říma, konkrétně do období vlády císaře Nerona mezi lety 54 až 68 našeho letopočtu. V příběhu by se měla objevit i skutečná historická postava filozofa Senecy mladšího, který byl císařovým vychovatelem.
Oficiální popis seriálu zatím mluví obecně o tajném konfliktu dvou mocných frakcí – jedné, která chce určovat budoucnost lidstva prostřednictvím kontroly a manipulace, a druhé, která bojuje za svobodnou vůli. Seriál má sledovat osudy několika postav napříč klíčovými historickými událostmi, které zásadně formují další vývoj světa. Římská říše pochopitelně působí jako ideální zasazení pro přetahování o moc a atentáty, ve kterých se série tak ráda vyžívá.
Netflix avizoval seriálovou adaptaci už v roce 2020, přípravy ale od té doby postupují poměrně pomalu. Hlavními tvůrci projektu jsou Roberto Patino, producent a scenárista seriálů Westworld nebo DMZ, a David Wiener, který se podílel například na seriálovém Halo, Homecoming či na Zločinu. Oba zastávají role showrunnerů i výkonných producentů. Podle dostupných informací by natáčení samotné mělo začít příští rok přímo v Itálii.
Nedávno navíc vyšlo najevo, že jednu z hlavních rolí ztvární australský herec Toby Wallace, který si v uplynulých měsících zahrál v chystané třetí řadě Euforie. Vidět jste ho mohli například v dramatu Eden nebo Než skončí léto. Koho přesně si ale zahraje v seriálovém Assassin's Creed, zatím nevíme. Seriál nicméně nemá přímo adaptovat příběhy známé z her, místo nich nabídne vlastní zápletky i postavy zasazené do světa nikdy nekončícího konfliktu asasínů a templářů.
Na první záběry i na datum premiéry druhého pokusu o hranou adaptaci v rámci série si ale ještě nějaký čas budeme muset počkat.