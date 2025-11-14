První komunitní event v ARC Raiders byl moc snadný. Studio zvedlo nároky, ani to nestačilo

Extrakční střílečka Arc Raiders zažívá start, o jakém může většina her jen snít. Zájem nadále roste, povedlo se prodat přes 4 miliony kopií a vývojáři dělají první úpravy na základě zpětné vazby hráčů, takže zlepšili matchmaking a zlevnili kosmetické předměty. Zároveň přidali první komunitní událost, u které však Embark hráče trochu podcenil, takže jen pár hodin po vydání musel zvýšit obtížnost.
Event spuštěný včera s nejnovější aktualizací zadal úkol odkrýt novou podzemní linku vedoucí do lokace Stella Montis. To znamená temné chodby, nové typy pastí, čerstvé úkoly a především dvojici nových nepřátel: Matriarch a Shredder. Aby se prostor otevřel, měli hráči společně darovat základní suroviny, jako jsou plasty či tkanina.
Jenže komunita se do odemykání pustila takovým tempem, že ukazatel plnění letěl nahoru rychleji, než vývojáři stihli sledovat. Studio tak muselo okamžitě zasáhnout a výrazně zvýšilo potřebné množství surovin, protože hrozilo, že událost skončí dřív, než se k ní dostanou hráči z jiných regionů.
„Postupovali jste daleko rychleji, než jsme očekávali. Netušili jsme, že budete všichni tak altruističtí a darujete mnohem více, než jsme si dokázali představit. Chceme, aby tuto událost zažili hráči po celém světě, proto zvyšujeme laťku pro odemčení Stella Montis, ale očekáváme, že nás opět překvapíte,“ uvedla komunitní manažerka Julia Ossen.
Její předzvěst se nakonec vyplnila. Ani zpřísnění komunitu moc nezpomalilo, Stella Montis už je odemčená a vy se tedy můžete vydat do rozlehlého výzkumného komplexu. Nicméně nebojte, událost pokračuje, jenom se trochu proměnila.
Odteď získáváte zásluhy automaticky z každého zápasu podle počtu získaných zkušeností (100 XP = 1 zásluha). Jejich sbíráním se posouváte na společném ukazateli odměn, kde postupně odemknete 24 položek, včetně prémiové měny a kosmetických i praktických předmětů.
Komunitní událost potrvá ještě 23 dní, zatímco aktuální hodnocená sezóna skončí za 32 dní. Odměny za ni získáte podle toho, jaké úrovně v ní dosáhnete.